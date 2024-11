Lenny Kravitz emociona fãs em show no Allianz Parque

Com uma carreira que já se estende por 35 anos e um impressionante histórico de 40 milhões de álbuns vendidos, Lenny Kravitz é um mestre na arte de ser um astro do rock — ou pop, dependendo da perspectiva.

Desde o início de sua trajetória musical, ele habilmente integrou influências diversas, que vão de Jimi Hendrix a Curtis Mayfield, além de elementos de soul, synth pop e rock de arena, em uma apresentação sensual e sofisticada. A essência de seu sucesso reside na habilidade em promover sua própria imagem.

Em suas apresentações ao vivo, essa combinação se mostra mais eficaz do que nunca. Embora Kravitz não seja conhecido por álbuns clássicos, sua capacidade de criar singles memoráveis é inegável. Naquela noite agradável no Allianz Parque — embora o local não estivesse completamente lotado — o show teve início com a enérgica “Bring It On”, parte do álbum “It’s Time for a Revolution”. A apresentação seguiu os preceitos do pop contemporâneo, contando com uma produção de palco impecável e uma banda incrivelmente talentosa.

Lenny Kravitz encerrou um espetáculo vibrante em São Paulo, com a icônica “Let Love Rule”, canção que integra seu álbum de estreia homônimo. Durante o bis, Kravitz surpreendeu ao descer do palco, cercado por seguranças, para interagir diretamente com os fãs que ocupavam a pista. O gesto caloroso foi recebido com entusiasmo pela plateia presente.