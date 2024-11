Lenny Kravitz retorna a São Paulo para show no Allianz Parque

O Allianz Parque, em São Paulo, se prepara para receber mais um evento de destaque neste sábado (23), com a apresentação de Lenny Kravitz. O renomado cantor e multi-instrumentista norte-americano retorna à capital paulista após um hiato de cinco anos, desde sua última passagem em 2019 durante o festival Lollapalooza.

A performance no estádio paulistano faz parte da turnê mundial de divulgação do “Blue Electric Light”, o 12º álbum de estúdio do artista, que completou 60 anos recentemente.

Vencedor de quatro prêmios Grammy, Kravitz é aclamado por clássicos como “Always on the Run”, “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ’til It’s Over”, “Again” e “American Woman”, entre outros sucessos que prometem embalar o público brasileiro. Este show exclusivo no Brasil destaca-se como uma das paradas importantes na agenda internacional do músico.

Serviço: Lenny Kravitz

Quando: sábado, 23 de novembro, 16h

Onde: Allianz Parque

Ingressos: Eventim