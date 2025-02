Lendas do Rock e do Blues se apresentam no Best of Blues and Rock 2025

Nesta noite, em um dos principais pontos icônicos de São Paulo, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, a Dançar Marketing, idealizadora e produtora do Best of Blues and Rock, realizou um evento exclusivo para imprensa e convidados para anunciar os artistas que se apresentarão nos dias 14 e 15 de junho, no final de semana extra da 12ª edição do festival, que acontece tradicionalmente no Parque Ibirapuera (SP).

Entre os headliners, estão os históricos Alice Cooper (que retorna a São Paulo após oito anos de sua última apresentação) e Deep Purple, artistas que movem uma legião de fãs por todo o mundo e atravessam gerações no Rock‘n’Roll. A norte-americana Judith Hill, cantora e multi-instrumentista que se apresentou com nomes como Michael Jackson e Prince, vem ao Brasil pela primeira vez.

Já entre os sempre prestigiados artistas nacionais, o festival apresenta Black Pantera, Hurricanes, Marcão Britto e Thiago Castanho – Charlie Brown Jr.

Dividido em quatro dias (dois finais de semana), o festival tem início em 7 (sábado) e 8 (domingo) de junho, com Dave Matthews Band, Richard Ashcroft (o lendário ex-vocalista do The Verve, que se apresenta no Brasil pela primeira vez), Barão Vermelho, Paula Lima (com seu projeto Soul Lee – Paula Lima canta Rita Lee), Vitor Kley e Cachorro Grande, com ingressos disponíveis à venda no segundo lote.

Já o primeiro lote de ingressos para os dias 14 (sábado) e 15 (domingo) de junho também está disponível em eventim.com.br/bestofbluesandrock.

Grandes nomes internacionais no festival

Alice Cooper (EUA)

O ano era 1974 quando aconteceu o que ficou conhecido como “o primeiro grande show de rock no Brasil”. E o responsável por esse feito foi Alice Cooper, que se tornaria uma das maiores referências para roqueiros de diversas gerações. Meio século após essa data e após algumas outras visitas ao país, Cooper, agora com 77 anos, está de volta para uma apresentação histórica no Best of Blues and Rock, repleta de clássicos e suas invenções teatrais que tornam cada show uma experiência única.

Desde então, um dos pioneiros do Hard Rock tem realizado grandes shows e atraído uma base de fãs gigantesca. Para essa apresentação no Brasil, o público pode esperar grandes clássicos, como “Poison”, “School’s Out”, “Feed My Frankenstein”, “No More Mr. Nice Guy”, entre muitos outros. Atualmente, a banda de Cooper é formada pelos guitarristas Ryan Roxie, Nita Strauss e Tommy Henriksen, além do baixista Chuck Garric e do baterista Glen Sobel.

Deep Purple (UK)

Há quem diga que a realeza do Heavy Metal e do Hard Rock seja formada pelo Black Sabbath, Led Zeppelin e pelo Deep Purple. Pois bem, é esta última, ainda na ativa e consolidada como uma das maiores bandas de todos os tempos, que encerra o Best of Blues and Rock 2025. A nova visita dos ícones do Rock ao Brasil evidencia a relação com o país, sempre esgotando ingressos em todas as cidades por onde passa.

Com três integrantes da clássica formação, estabelecida ainda na década de 1960, Ian Gillan (voz), Ian Paice (bateria) e Roger Glover (baixo), além de Simon McBride (guitarra) e Don Airey (teclado), o Deep Purple vem ao Brasil mais uma vez para demonstrar todo seu repertório de grandes clássicos, como “Highway Star”, “Burn”, “Perfect Strangers”, “Child in Time” e, claro, “Smoke on the Water”, com seu riff icônico.

Presença nacional e diversidade musical

Além dos nomes internacionais, o Best of Blues and Rock destaca artistas nacionais de peso. O festival contará com apresentações da Black Pantera, banda mineira que mistura Groove, Thrash Metal e Hardcore com temáticas sociais, além de Barão Vermelho, um dos pilares do Rock Nacional, com sua turnê Do Tamanho da Vida.

Os fãs de Charlie Brown Jr. também terão uma experiência especial, com Marcão Britto e Thiago Castanho, fundadores da banda, tocando os clássicos do grupo. O festival ainda recebe Paula Lima, que homenageia Rita Lee, além das performances energéticas de Vitor Kley, Cachorro Grande e Hurricanes.

Serviço

Best of Blues and Rock

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera – São Paulo/SP

Datas: 7, 8, 14 e 15 de junho de 2025

Ingressos: eventim.com.br/bestofbluesandrock

Classificação etária: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Gratuidade para crianças menores de 6 anos mediante comprovação

Realização: Dançar Marketing