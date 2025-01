Best of Blues and Rock 2025 confirma line-up com grandes nomes

A edição 2025 do Best of Blues and Rock promete agitar o Parque Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 7 e 8 de junho. O evento, produzido pela Dançar Marketing, terá um line-up diversificado com artistas nacionais e internacionais. Entre os destaques, estão os americanos da Dave Matthews Band e o britânico Richard Ashcroft, ex-vocalista do The Verve.

O festival também contará com apresentações de Vitor Kley, Cachorro Grande, em turnê comemorativa de 25 anos, e Paula Lima, que apresentará um tributo especial a Rita Lee, interpretando grandes clássicos da rainha do rock brasileiro.

Programação dos dois dias de festival

No dia 7 de junho (sábado), o festival inicia com o show de Vitor Kley, seguido pela estreia da banda Cachorro Grande no evento. Em seguida, o público poderá curtir a apresentação de Richard Ashcroft, encerrando com a aguardada Dave Matthews Band.

Já no dia 8 de junho (domingo), a programação será aberta por Paula Lima, que apresentará o espetáculo Soul Lee – Paula Lima canta Rita Lee. A noite continua com Barão Vermelho, seguido de Richard Ashcroft, e mais uma vez, o encerramento ficará por conta da Dave Matthews Band.

Os ingressos para o festival já estão disponíveis, com preços a partir de R$ 405,00 (meia-entrada). A venda oficial acontece pela plataforma Eventim e na bilheteria física do Morumbis.

Serviço:

Best of Blues and Rock 2025

Data: 07 e 08 de junho de 2025 (sábado e domingo)

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera – São Paulo/SP

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Ingressos: A partir de R$ 405,00 (meia-entrada)

Vendas: Link