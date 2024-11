Lenda do Vôlei na Rocinha, Mauro Misquito participa do Vôlei Master

Na comunidade da Rocinha, conhecida como a maior favela do Brasil, Mauro Misquito se destaca como uma figura lendária do vôlei. Com 54 anos, ele nutre desde a juventude uma paixão avassaladora pelo esporte, um sentimento que o acompanha desde os tempos escolares. Este ano, mais uma vez, ele se prepara para competir no renomado Vôlei Master, realizado até sábado, 23 de novembro, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema. Participante assíduo há 15 anos, Mauro é conhecido por disputar “todas as categorias possíveis”.

“Saquarema é um local especial para mim. Neste ano, participarei das duplas nas categorias 40+, 45+ e 50+, além de competir nos quartetos nas categorias 35+, 40+, 45+ e 50+. No próximo ano, estrearei na categoria 55+. Já tive o privilégio de ser campeão do Vôlei Master enfrentando cãibras durante todo o jogo. Foi uma experiência memorável”, compartilha Misquito. “O centro de treinamento em Saquarema é espetacular, com infraestrutura excepcional para o vôlei. O Vôlei Master sempre proporciona um espetáculo à parte: um ambiente leve onde amigos se reúnem não apenas para competir, mas também para relembrar histórias e matar saudades. É sempre uma experiência enriquecedora”, completa.

Aos 18 anos, Mauro fez a transição das quadras para as areias da praia, mas interrompeu sua trajetória esportiva para se casar com Elzete Misquito, o grande amor de sua vida. Juntos há 35 anos, eles continuam unidos por um amor inabalável.

“Meu amor pelo vôlei é imenso, mas o único sentimento que o supera é o amor pela minha esposa, que permanece até hoje. Naquela época, me dediquei intensamente aos estudos e me formei em Educação Física, começando minha carreira em uma escola para sustentar minha família. Atualmente, atuo como preparador físico de várias atletas profissionais de vôlei de praia e coordeno o Projeto Rocinha Vôlei com crianças da comunidade. Este projeto me traz imensa satisfação pessoal”, revela Misquito.

Mauro Misquito não apenas deixou sua marca no esporte como também contribui significativamente para o desenvolvimento social através do esporte na comunidade onde nasceu e cresceu.