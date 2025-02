Lena Oberdorf critica sexualização do futebol feminino

A meio-campista alemã Lena Oberdorf, que atualmente defende o Bayern de Munique, expressou sua profunda insatisfação em relação ao conteúdo sexista que tem proliferado nas redes sociais, especialmente durante e após jogos de futebol feminino. Reconhecida como uma das melhores jogadoras do mundo em sua posição, Lena iniciou sua carreira no Essen e posteriormente se transferiu para o Wolfsburg, um dos clubes mais respeitados a nível mundial.

Preocupação com as edições nas redes sociais

Em uma entrevista recente ao podcast “Popcorn und Panenka“, Oberdorf revelou que tomou a decisão de evitar levantar a camisa para enxugar o suor do rosto devido às edições impróprias feitas por usuários da internet. “Quando entro no TikTok após as partidas, me deparo com inúmeras montagens. Ao levantar minha camisa para secar o suor, surgem diversas edições com trilhas sonoras sugestivas,” comentou.

A jogadora ainda destacou que a permanência no campo se tornou uma preocupação. Ela passou a ter cautela em relação a como se posiciona durante os jogos, especialmente ao cair, pois isso pode gerar imagens mal interpretadas. “Às vezes, quando estou caída no chão, penso: ‘Essa é uma posição desfavorável’. Nós não caímos frequentemente porque queremos; na verdade, buscamos manter o jogo em andamento. Isso virou uma preocupação para mim… muitas pessoas dão zoom quando estamos deitadas. Certa vez, vi um vídeo de um espectador nas arquibancadas do Wolfsburg dando zoom enquanto as jogadoras estavam se alongando,” relatou a atleta.

Títulos e conquistas de Lena Oberdorf

Lena Oberdorf foi agraciada com o título de melhor jogadora jovem da UEFA Champions League na temporada 2022-2023 e participou das Copas do Mundo de 2019 e 2023. Em 2022, fez parte da seleção ideal da FIFA. Atualmente, a atleta está em processo de recuperação após sofrer uma grave lesão que resultou na ruptura do ligamento cruzado do joelho.