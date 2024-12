FIFA firma acordo com Netflix para transmissões das Copas do Mundo Feminina

A FIFA confirmou, na última sexta-feira, que firmou um acordo inédito com a Netflix para a transmissão das edições da Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031 nos Estados Unidos. Este contrato marca um importante passo para a entidade, sendo o primeiro desse porte com um serviço de streaming para um torneio de grande relevância. O valor do acordo, no entanto, não foi revelado.

Tradicionalmente, as Copas do Mundo são veiculadas em canais abertos, permitindo um alcance massivo ao público. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, expressou críticas direcionadas às emissoras públicas, especialmente na Europa, por não valorizarem adequadamente as propostas de transmissão do torneio realizado em 2023, que ocorreu em conjunto na Austrália e Nova Zelândia. Nesse ano, a competição foi exibida nos Estados Unidos pela Fox.

Infantino destacou que “este acordo envia uma mensagem forte sobre o valor real da Copa do Mundo Feminina da FIFA e do futebol feminino global”. Ele também sinalizou que o entendimento com a Netflix poderá ser usado como um ponto de partida nas negociações com canais europeus, onde as discussões tendem a ser mais complexas.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 está agendada para ocorrer no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho e contará com a participação de 32 equipes em um total de 64 partidas. O país-sede para a edição de 2031 ainda permanece indefinido, mas os Estados Unidos devem formalizar uma proposta para receber o evento. No último torneio realizado em 2023, a seleção da Espanha conquistou o título, sucedendo os Estados Unidos que haviam triunfado nas duas edições anteriores.

Recentemente, a Netflix começou a investir em transmissões esportivas ao vivo; no mês passado, a plataforma alcançou mais de 60 milhões de visualizações durante uma aguardada luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, ambos nomes conhecidos no mundo esportivo e das mídias sociais.