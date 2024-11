Jake Paul surpreende ao derrotar Mike Tyson em combate épico

Na noite de sexta-feira, o AT&T Stadium em Arlington, EUA, foi palco de um confronto inesperado entre o ex-youtuber Jake Paul e a lenda do boxe Mike Tyson. Com mais de 61 mil espectadores presentes, Jake Paul surpreendeu ao vencer por decisão unânime, com pontuações de 80-72, 79-73 e 79-73. Aos 27 anos, Paul adicionou mais uma vitória ao seu currículo no boxe, alcançando a 11ª em 12 combates, enquanto Tyson sofreu sua 7ª derrota desde o início de sua carreira icônica em 1988.

O combate começou com Tyson pressionando Paul, mostrando que, apesar da diferença de idade, ainda possuía vigor e técnica. Contudo, Jake Paul mostrou resiliência e adaptabilidade. O segundo round foi mais equilibrado e cauteloso, com ambos os lutadores medindo forças. Paul começou a se destacar no terceiro round ao aplicar uma série de golpes no veterano boxeador.

Nos rounds seguintes, o ex-youtuber continuou explorando sua vantagem física e juventude, enquanto Tyson demonstrava sinais de cansaço. No penúltimo round, uma troca intensa de golpes levantou a multidão presente. No último round, um gesto esportivo marcou o fim do embate: Jake Paul interrompeu seus ataques para prestar uma homenagem a Tyson, que respondeu com um abraço.

Além do combate principal, o evento contou com a revanche entre Katie Taylor e Amanda Serrano e a luta entre Whindersson Nunes e Neeraj Goyat. Este evento ressaltou o crescente interesse pelo boxe envolvendo celebridades e veteranos do esporte.

A vitória de Jake Paul sobre Mike Tyson não apenas solidifica sua presença no mundo do boxe como também levanta questões sobre a durabilidade das lendas em confrontos contra adversários significativamente mais jovens.