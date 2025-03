Leitura aberta apresenta websérie sobre família poliamorosa em Mauá

A Alvorada Cultural realiza, no dia 22 de março, às 16h30, uma leitura aberta dos roteiros da série Família Mais Um. O evento gratuito acontece no Céu das Artes e do Esporte, localizado na Rua América do Norte, 17 – Parque das Américas, em Mauá.

A atividade faz parte do projeto Desenvolvimento de Roteiro – Família Mais Um e oferece ao público uma experiência imersiva no processo criativo da produção, que aborda, com humor e sensibilidade, a dinâmica de uma família poliamorosa e LGBT. A leitura contará com a participação dos roteiristas e atores Gabriel Pangonis, Juliano de Assis e Luan Assunção, além das atrizes Beatriz Eichenberger e Catarina Eichenberger, convidadas especiais.

Uma nova perspectiva para a comédia de costumes

Inspirada na tradição das grandes comédias de costumes, gênero consagrado por produções icônicas da dramaturgia brasileira, como Sai de Baixo, a série propõe uma abordagem contemporânea e inclusiva sobre as múltiplas configurações familiares. A narrativa busca refletir, com sensibilidade e irreverência, os desafios e conquistas da população LGBTQIA+ e promover uma visão mais ampla das relações afetivas e familiares nos dias de hoje.

A produção é um dos projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Mauá, fortalecendo a cena artística local e incentivando narrativas que valorizam a diversidade e a representatividade.

Sobre o Processo Criativo

Os roteiros foram desenvolvidos pelos criadores e intérpretes Gabriel Pangonis, Juliano de Assis e Luan Assunção, que transitam entre o teatro e o audiovisual. A leitura pública marca a conclusão da primeira fase do projeto, sendo um passo essencial para a captação de recursos e a viabilização da produção da websérie.

A iniciativa busca estreitar os laços entre artistas e público, permitindo que os espectadores acompanhem de perto o processo de criação e tenham um vislumbre do universo da série antes mesmo de sua gravação. A participação na leitura é gratuita.