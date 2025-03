Cultura e entretenimento agitam Mauá: confira a agenda de 11 a 17 de março

A cidade de Mauá terá uma semana repleta de atrações culturais para todos os gostos. Entre os destaques, há batalhas de rimas, apresentações de stand-up comedy e espetáculos infantis. Com opções gratuitas e pagas, a programação promete movimentar a cena cultural do município. Confira os destaques:

Batalha das Pistas – 12/03 Local: Parque da Juventude – 19h – Gratuito – Classificação: Livre

O evento, promovido pelo Coletivo Batalha das Pistas, acontece desde 2013 e busca incentivar a cultura hip hop e o rap entre os jovens, promovendo batalhas de rimas que enfatizam a união e o respeito. Com apoio da Secretaria de Cultura, a batalha ocorre no Parque da Juventude, localizado na rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia.

Thiago Ventura – 12/03 Local: Teatro Municipal de Mauá – 19h e 21h30 – Ingressos: R$ 50 (meia) a R$ 120 – Classificação: 16 anos

O comediante Thiago Ventura apresenta seu oitavo show solo, abordando temas como mentira, relacionamentos e sexualidade de maneira irreverente. Os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do teatro, localizado na rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia.

Igor Guimarães – 13/03 Local: Teatro Municipal de Mauá – 21h – Ingressos: R$ 50 (meia) a R$ 100 – Classificação: 16 anos

O humorista Igor Guimarães chega a Mauá com seu novo espetáculo, “Stand Up de Humor”, trazendo histórias cômicas sobre família, viagens e situações inusitadas. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Express e na bilheteria do teatro.

Moana 2 – 14/03 Local: Teatro Municipal de Mauá – 19h – Ingressos: R$ 40 (meia) a R$ 80 – Classificação: Livre

O musical infantil apresenta a jornada da jovem Moana em busca de salvar seu povo. Com cenários grandiosos e efeitos especiais, promete encantar todas as idades. Os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do teatro.

Kysha e Mine – Lance de Escola – 15/03 Local: Teatro Municipal de Mauá – 17h – Ingressos: R$ 70 (meia) a R$ 140 – Classificação: Livre

Os influenciadores Kysha e Mine trazem aos palcos “Lance de Escola – Das Aulas ao Verão”, um espetáculo ao vivo baseado no sucesso da dupla no YouTube. Os ingressos podem ser comprados pelo site Bilheteria Express ou na bilheteria do teatro.

Emerson Ceará – Para-Raio de Maluco – 15/03 Local: Teatro Municipal de Mauá – 21h – Ingressos: R$ 45 (meia) a R$ 90 – Classificação: 18 anos

O humorista Emerson Ceará transforma encontros inusitados e histórias inusitadas em um show de comédia irreverente. Considerado um dos grandes nomes do stand-up brasileiro, ele promete arrancar boas risadas do público mauaense.

Rafael Aragão – Tô de Escala – 16/03 Local: Teatro Municipal de Mauá – 21h – Ingressos: R$ 45 (meia) a R$ 90 ou R$ 70 + 1kg de alimento não perecível (ingresso solidário) – Classificação: 14 anos

O espetáculo “Tô de Escala” traz Rafael Aragão contando histórias cômicas sobre o ambiente de trabalho, colegas e supervisores, com uma abordagem divertida e cheia de identificação para o público.

Para mais informações e a programação completa, acesse: https://agendacultural.maua.sp.gov.br