Leilão dos Correios tem lotes com fritadeira elétrica, roupas e utensílios para casa

Os Correios terão leilão eletrônico entre os dias 4 e 5 de novembro. Os produtos leiloados tiveram várias tentativas de entrega, não foram reclamados e também não foi possível devolvê-los ao remetente.

Os itens foram separados em 27 lotes com utensílios domésticos, equipamentos digitais, acessórios para veículos, bijuterias e livros. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 978,17 a R$ 129.378,48.

O edital com todas as informações está disponível no Licitações-e pelo número 1052752, que deve ser inserido na caixa de texto localizada na coluna à direita. Para ver mais detalhes sobre o leilão, o usuário deve ir até “Opções” e clicar em “Consultar lotes”.

A disputa pelos lotes será dividida em dois dias. Os 20 primeiros serão liberados no dia 4 de novembro às 14h e os sete restantes deverão receber propostas no dia 5 a partir das 9h.

O QUE CONSTA EM CADA LOTE?

Lotes 1, 5, 6, 14 e 15 – Casa e utensílios do lar

Os lotes contam com diferentes itens domésticos, como fritadeira tipo air fryer, aspiradores de pó elétrico, barbeadores, batedeiras elétricas, cafeteiras, chaleiras, churrasqueiras elétricas, caixas de som, jogos de cama, liquidificadores, micro-ondas, ventiladores e secadores de cabelo.

Lotes 2, 7, 12 e 25 – Bijuteria

Têm diversos itens de beleza e semijoias, como adesivos de unha, alianças, anéis, brincos, acessórios de cabelo, chaveiros, colares, relógios e pincéis de maquiagem.

Lotes 3, 8, 16 e 23 – Livros, revistas e culturas

Contêm livros de diferentes gêneros, incluindo livros infantis, apostilas estudantis, álbuns de figurinha e revistas.

Lotes 4, 9, 17 e 21 – Peças e acessórios para veículos

Há adesivos automotivos, alarmes, amortecedores, capacetes, engrenagens, faróis, lâmpadas e pneus.

Lotes 10, 11, 18 e 22 – Vestuários

Roupas femininas, masculinas e infantis.

Lote 13 – Artigos infantis

Brinquedos, cadeirinhas para carro, carrinhos de bebê, fraldas, jogos educativos, piscinas infantis e mamadeiras.

Lotes 19, 20, 26 e 27 – Equipamentos

Equipamentos de diferentes áreas, como anzóis de pesca, agulhas para tatuagem, alicates de pressão, equipamentos de segurança, artigos de saúde e parafusadoras.

COMO PARTICIPAR?

Os interessados devem se cadastrar na mesma plataforma do edital. Assim, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa.

Para enviar sua proposta:

– Acesse o site Licitações-e

– Vá em “Pesquisa avançada”

– Clique em “Pesquisar por identificador”

– Preencha o campo “nº da licitação” com o número da licitação, que é 1052752

– Consulte os itens disponíveis no pregão desejado

– Clique em “Sala de Disputa” no topo da página

– Acompanhe o pregão e envie sua proposta

Pessoas físicas e jurídicas podem participar da licitação e é possível enviar a proposta de lance para um ou mais lotes, considerando o valor mínimo de cada um.

Aqueles que desejarem podem visitar e conferir os lotes presencialmente. As visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 11h e das 13h às 16h. É necessário agendar pelo telefone (11) 4313-8087 ou pelo email [email protected].

O edifício está localizado na rua Mergenthaler, 592, 3º andar, bloco 3, São Paulo. Outras dúvidas sobre o leilão podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].