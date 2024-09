Leila descarta reforços de peso para Super Mundial, mas Palmeiras já tem alvos

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou a chegada de reforços de peso no clube para a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025.

Ela, no entanto, afirmou que já há alvos definidos, menos badalados, e que o planejamento pensando no Super Mundial já começou.

A presidente não vai mudar a “filosofia de gestão” pensando no Super Mundial. Durante entrevista no lançamento de candidatura à reeleição, Leila demonstrou confiança e citou os títulos conquistados pelo atual elenco do alviverde.

“Já há o planejamento [pensando no Super Mundial]. Não tem nada parado no Palmeiras por causa da eleição. Existe sim uma eleição, mas o dia a dia do Palmeiras continua normalmente. Aliás, já está tudo preparado. O nosso planejamento, quais as necessidades do Abel, nomes […] Nós vamos continuar com essa mesma filosofia, com muita responsabilidade, atendendo aos desejos da nossa comissão técnica, do meu diretor de futebol, baseado nos estudos dos nossos scouts”, revelou Leila.

“Enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio. Não existe um nome de peso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro. Conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco. O nosso elenco é forte e eu confio neles. Não existe uma pessoa para resolver. O torcedor pode ter a certeza que não vem nenhum desses nomes famosos, essas grandes estrelas que jogam com nome.”

Leila citou gestões passadas ao dizer que não “deixará um legado horroroso”. A dirigente destacou a responsabilidade de cuidar do clube.

“Futebol não é brincadeira, você mexe com a paixão de milhões de pessoas, então o dirigente tem de ser responsável, tem de saber o que está fazendo. Eu não vou ser como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras, que deixaram legados horrorosos para o Palmeiras pagar. Loucura. A presidente Leila Pereira nunca fez e não fará. Eu nunca fiz nos meus negócios e não vou fazer ainda mais quando eu estou administrando um bem que não é meu.”

SUPER MUNDIAL

O Palmeiras é, ao lado de Flamengo e Fluminense, representante brasileiro no Super Mundial de Clubes de 2025. A lista de times do país aumentará caso São Paulo, Botafogo ou Atlético-MG conquistem a Libertadores deste ano.

O time alviverde conquistou o direito de disputar a competição, que passou a ter 32 times e vai ser disputada nos Estados Unidos, por ter sido campeão da Libertadores na temporada 2021.

O Palmeiras anunciou três reforços no meio de 2024. A diretoria palmeirense fez investidas pontuais no mercado e contratou os meias Felipe Anderson e Maurício e o lateral-direito Giay. Um outro ‘reforço’ foi garantido dentro do próprio elenco. O time paulista vendeu Estêvão para o Chelsea, mas garantiu a permanência do atacante até a disputa do Super Mundial. A expectativa é de que novos nomes cheguem no começo de 2025.