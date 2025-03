Lei que restringe celulares nas escolas pode auxiliar conexão familiar

Desde o início do ano, entrou em vigor a Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas. Esta iniciativa pode servir de inspiração para os pais fortalecerem, em casa, a importância de momentos de qualidade em família, incentivando intervalos sem telas durante as refeições, conversas e atividades compartilhadas. Renata McGarr, fundadora da Five Little Monkeys, marca de móveis infantis que tem como missão criar produtos inovadores e funcionais, explica como atividades lúdicas incentivam a imaginação, a cooperação motora e a resolução de problemas, proporcionando um equilíbrio saudável entre o mundo digital e a vida real.

“Vivemos em uma era em que a tecnologia está presente em quase todos os aspectos de nossas vidas. No entanto, é importante lembrar que a conexão humana e o tempo de qualidade em família são insubstituíveis. As crianças estão crescendo em um mundo onde as telas são uma parte constante de suas vidas, mas elas ainda anseiam por interações reais e momentos de diversão com seus pais”, comenta Renata McGarr, CEO da Five Little Monkeys.

Em 2024, a pesquisa TIC Kids Online, conduzida pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) trouxe dados que exemplificam este cenário de imersão digital na infância e adolescência. Segundo o estudo, cerca de 94% das crianças na faixa etária de 13 a 14 anos utilizam a plataforma para diversão e entretenimento.

Renata McGarr destaca opções de como os pais podem contribuir para conduzir brincadeiras diversificadas fora das telas com as crianças. “Os sofás de brincar, por exemplo, são uma ferramenta incrível para ajudar as famílias a se reconectarem. Eles permitem que as crianças usem sua imaginação, criem suas próprias aventuras e, o mais importante, compartilhem esses momentos com seus pais. A flexibilidade e a adaptabilidade desses sofás significam que eles podem ser usados em diferentes fases da infância, proporcionando diversão e aprendizado contínuos”, explica a porta-voz da Five Little Monkeys.