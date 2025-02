LeBron xinga jornalista após acusações de ‘rusga’ com Davis no Lakers

LeBron James utilizou suas redes sociais para refutar as declarações do jornalista Bill Reiter, que sugeriu um possível descontentamento do astro com seu colega Anthony Davis. Em uma postagem em sua conta oficial no X, LeBron se manifestou de forma contundente: “Fod… mentiroso“, compartilhando uma matéria da CBS Sports que abordava a afirmação de Reiter. Confira abaixo:

You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025

Contexto do Acontecimento

Na madrugada deste domingo (2), o mercado da NBA foi agitado por rumores envolvendo transferências significativas entre os times. A troca proposta indicava que Luka Doncic se juntaria ao Los Angeles Lakers, enquanto Anthony Davis seria transferido para o Dallas Mavericks. Essa movimentação, que impacta diretamente as equipes da Conferência Oeste, rapidamente ganhou destaque na mídia esportiva.

Em suas observações, Bill Reiter insinuou que LeBron estaria “frustrado com Anthony Davis” durante sua permanência nos Lakers. No entanto, a resposta imediata de LeBron visa desmentir tais especulações e reafirmar sua posição dentro da equipe.

Detalhes da Troca

Conforme reportado por Shams Charania, correspondente da ESPN americana, a negociação envolveria três equipes: Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks e Utah Jazz. Os Lakers receberiam Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris de Dallas, enquanto os Mavericks adquiririam Anthony Davis e Max Christie dos Lakers, além de uma escolha de primeira rodada do draft de 2029. O Utah Jazz completaria o quadro recebendo Jalen Hood-Schifino e escolhas de segunda rodada do draft de 2025 dos Mavericks.

Luka Doncic, reconhecido como um dos maiores talentos europeus da história do basquete, tem apenas 25 anos e é visto pela diretoria dos Lakers como uma peça central para o futuro da franquia.

No entanto, o esloveno tem enfrentado desafios relacionados à sua condição física nesta temporada, tendo participado de apenas 22 partidas devido a lesões. Em 2024, Doncic teve um papel crucial levando os Mavericks à final da NBA, onde a equipe foi derrotada pelo Boston Celtics em cinco jogos.

Anthony Davis, pivô de 31 anos, iniciou sua trajetória na NBA com o New Orleans Pelicans antes de se juntar aos Lakers em 2019 para formar uma parceria com LeBron. Juntos, conquistaram o campeonato na temporada de 2020, realizada no complexo da Disney durante a pandemia de COVID-19, evento que ficou conhecido como o título da “Bolha de Orlando”.