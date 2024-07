Leandro Lima estreia peça “Elvis- A Musical Revolution” no Teatro Santander em SP

“Elvis: A Musical Revolution”, biografia romanceada e recriada em forma de musical para contar a história de um dos maiores ícones da música mundial, já tem seu protagonista nacional: o ator, modelo e cantor Leandro Lima, conhecido do grande público por suas participações em novelas, como Levi na nova versão de “Pantanal” (2022) e o delegado Marino em “Terra e Paixão” (2023), filmes, séries e peças de teatro, foi escolhido para dar vida no Brasil a um dos maiores ícones musicais de todos os tempos.

A única biografia musical autorizada sobre a vida de Elvis Presley estreia em agosto, no Teatro Santander, localizado no complexo JK Iguatemi, para uma curta temporada. Com direção, versão e adaptação de Miguel Falabella, “Elvis: A Musical Revolution” leva a assinatura da Atual Produções e Barbaro! Produções, nomes por trás de espetáculos como “Donna Summer Musical”, “Hebe – O musical” e “We Will Rock You – Brazil”.

Produzido através de um acordo especial com a Authentic Brands Group, ELVIS: A Musical Revolution é apresentado por um contrato especial com a Broadway Licensing, LLC.

“Sempre tive vontade de fazer um papel biográfico, dar vida a um ícone dessa dimensão, presente no imaginário da maioria das pessoas do planeta, por décadas. É uma grande responsabilidade e um enorme desafio, mas estou pronto para me entregar a essa missão. É um presente que pretendo dividir com todos os fãs do Rei”, declara Leandro, enquanto se prepara para começar os ensaios.

Apresentado ao cantor por sua primeira namorada, há muitos anos, Leandro Lima lembra que ouviu dela que sua voz era semelhante à de Elvis. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a dedicação do astro à música em cena: “Quando eu comecei a prestar atenção em Elvis, ele me seduziu por uma presença de palco visceral, uma entrega única quando cantava para grandes plateias. Recriar isto é o meu desafio”, diz o ator paraibano, que começou a carreira como cantor no Nordeste, até enveredar pela carreira de modelo internacional e realizar seu sonho de atuar. Já em cartaz em cidades da Austrália e Estados Unidos, “Elvis: A Musical Revolution” é o primeiro espetáculo do gênero que traz para o palco as músicas e histórias originais da vida complexa e revolucionária de Elvis Presley. Não à toa, o espetáculo é considerado um tour de force para fãs de todas as gerações, e traz em sua trilha sonora os grandes sucessos atemporais de diversas fases da carreira do astro, que inclui canções como “Jailhouse Rock”, “Hound Dog”, “Heartbreak Hotel”, “Love Me Tender” e “Suspicious Minds”, entre muitas outras.

“A trajetória de Elvis confunde-se com o delírio de Las Vegas, cidade que conheceu seu apogeu e decadência. O mito aprisionado em uma gaiola dourada com showgirls, slot machines, escadas e janelas que conduzem e se abrem para os espaços da dramaturgia. Uma viagem alucinante mapeando uma das mais icônicas lendas do rock” explica Miguel Falabella.

Além de Leandro como Elvis, o ator Luiz Fernando Guimarães também está escalado para o elenco do espetáculo. Ele viverá na montagem nacional o personagem vivido no cinema por Tom Hanks, o Coronel Parker. Convidado pelo diretor Miguel Falabella, Luiz Fernando aceitou imediatamente o papel do homem que proibiu Elvis de cantar fora dos Estados Unidos por temer não poder voltar à América, onde havia entrado ilegalmente.

O ator Daniel Haidar também foi escolhido para dividir com Leandro o papel de Elvis, ele alterna a personagem em datas previamente divulgadas através do canal da Sympla e redes sociais do espetáculo. Daniel integra a série “DOM”, de Breno Silveira, na segunda temporada, foi protagonista do musical com canções de Luan Santana, dirigido por Ulysses Cruz, além de espetáculos como “Se essa lua fosse minha” e “Clube da Esquina”, entre outros. Participou, também, das novelas “Verdades Secretas 2” e “Malhação – Viva a Diferença!

Com direção, versão e adaptação de Miguel Falabella, direção musical de Jorge de Godoy e direção coreográfica de Bárbara Guerra, “ELVIS: A MUSICAL REVOLUTION” tem patrocínio da Zurich Santander, Esfera, Sem Parar e Atlas Schindler com apoio de Santander Brasil, Grupo Qualicorp, Hyundai Financiamentos, Shell e Wiz Co.

Os ingressos já estão à venda pelo site da Sympla

SERVIÇO

Dia: de 01 de agosto a 01 de dezembro

Horários: Quintas-feiras, às 20h Sextas-feiras, às 20h Sábados, às 16h e 20h Domingos, às 16h e 20h Local: Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Classificação etária: 10 anos, menores acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Preços:

VIP: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

BALCÃO A: R$ 90,00 meia entrada e R$ 180,00 inteira

FRISA BALCÃO: R$ 19,50 meia entrada e R$ 39,00 inteira

BALCÃO B: R$ 19,50 meia entrada e R$ 39,00 inteira

*Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

Internet (com taxa de conveniência): Sympla

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Teatro Santander. Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.