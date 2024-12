Leandro Chaves vence reality ‘Craque da Voz’ e é o novo narrador esportivo da Globo

O jornalista Leandro Chaves, de 36 anos, conquistou o título de vencedor do reality show Craque da Voz e será o novo narrador esportivo da Rede Globo a partir de 2025. A decisão final ocorreu durante a transmissão do programa Esporte Espetacular neste domingo (29), na qual Chaves superou os concorrentes Henrique Pereira e Manu Avena.

O reality, apresentado por Galvão Bueno e Karine Alves, teve como objetivo descobrir um novo talento para a narração esportiva da emissora. Ao longo de oito episódios, dez participantes, divididos igualmente entre homens e mulheres, enfrentaram uma série de desafios técnicos e de convivência, proporcionando a eles a chance de demonstrar suas habilidades.

Chaves assegurou um contrato com a Globo por um ano ao se destacar nas provas decisivas. A primeira fase consistiu em narrar a histórica final entre Brasil e Itália na Copa do Mundo de 1994. Na etapa final, os competidores tiveram a oportunidade de narrar um jogo do Campeonato Brasileiro em conjunto com os renomados comentaristas Arnaldo Cézar Coelho e Maestro Júnior.

Desde pequeno, Leandro Chaves sonhava em ser narrador esportivo. Em uma postagem em sua conta no Instagram, ele compartilhou que aos seis anos já havia definido sua paixão pela profissão.

Antes de sua vitória no reality, Chaves acumulou experiência na TV Sorocaba, uma afiliada do SBT localizada no interior de São Paulo, além de ter atuado no portal Terra. Ele também exerceu a função de narrador no Canal GOAT e na rádio Capital.