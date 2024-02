Laura Pigossi fica de fora do WTA 1000 de Doha; veja a chave principal

O primeiro torneio WTA 1000 do ano já teve sua chave principal sorteada e o torneio qualificatório que dá acesso às vagas remanescentes já está em andamento. A medalhista olímpica Laura Pigossi, porém, perdeu sua partida e está fora do torneio que acontece em Doha, no Catar.

A brasileira enfrentou Viktoriya Tomova, da Bulgária, e levou 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0. Pigossi começou bem a disputa, abrindo quatro games de vantagem, porém sua adversária venceu todos os seus seguintes na primeira parcial. No segundo set, a búlgara teve uma atuação sólida, cedendo pouquíssimos pontos no próprio saque e conseguindo aplicar um pneu.

A búlgara Viktoryia Tomova eliminou Laura Pigossi no classificatório para o WTA 1000 de Doha (Imagem: Reprodução/Instagram)

Tomova é a cabeça de chave número 7 na chave classificatória e enfrenta agora a americana Bernarda Pera.

Veja a chave principal do WTA 1000 de Doha

Sorteada hoje, a chave principal do WTA 1000 de Doha já conta com confrontos que prometem ser emocionantes logo nas primeiras rodadas. Em um deles, a romena Sorana Cirstea enfrenta a americana Sloane Stephens — vencedora do US Open de 2017. Se não fosse o bastante, quem levar a melhor pega ainda Iga Swiatek, polonesa número 1 do mundo. Naomi Osaka, com quatro troféus de Grand Slams no currículo, joga com a ex-número 4 do ranking Caroline Garcia.

Main draw in Doha (WTA 1000), where Iga Swiatek and Coco Gauff are the top seeds.



1R: Naomi Osaka vs. Caroline Garcia pic.twitter.com/F7Z29KcNTq — WTA Insider (@WTA_insider) February 9, 2024

A brasileira Beatriz Haddad Maia não tem um caminho fácil pela frente. A estreia favorece a brasileira: ela encara a chinesa Xinyu Wang, de quem já ganhou três vezes. Na partida seguinte, porém, sua adversária deve ser Victoria Azarenka — sua ex-parceira de duplas. Aos 34 anos, a bicampeã do Australian Open e medalhista olímpica ainda pode dar trabalho a Bia Haddad.

Passando pela bielorrussa, a adversária seguinte pode ser Jelena Ostapenko, que superou Bia nas quatro oportunidades que as duas se encontraram em quadra. Caso ela leve a melhor nessa disputa pela primeira vez na carreira, a adversária projetada para as quartas de final é a própria Swiatek.

O WTA 1000 de Doha começa oficialmente neste domingo, dia 11.