Laura Brito celebra o Carnaval de Pernambuco com imersão cultural

Laura Brito, atriz e influenciadora digital com 6,5 milhões de seguidores, está celebrando o Carnaval de Pernambuco com conteúdos especiais no Instagram. Em postagens vibrantes, ela destaca o Frevo, os Bonecos Gigantes de Olinda e o Homem da Meia-Noite, três símbolos icônicos da festa, levando seus seguidores a uma verdadeira imersão cultural.

No primeiro vídeo, Laura veste um figurino típico colorido e brilhoso, e dança Frevo ao lado do passista e coreógrafo Eliseu Nascimento enquanto percorrem pontos turísticos do Recife. “Mais do que uma dança, é uma explosão de emoção, uma ode à liberdade”, escreve na legenda, ressaltando a importância do Frevo, que é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Em outro post, Laura visita a Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda e entrevista o Mestre Camarão, que conta sua trajetória na confecção dessas figuras icônicas. Ela explica que os bonecos são moldados em barro antes de receberem a fibra e destaca o reconhecimento desse ofício como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo IPHAN. Para vivenciar essa tradição, Laura experimenta carregar um boneco gigante, que pode pesar até 50 quilos, e brinca com a lenda de que fotos sob os bonecos noivos garantem casamento. “Minha gente, eu me emociono quando vejo um boneco gigante passando. É uma sensação indescritível, uma mistura de nostalgia e orgulho da nossa cultura”, afirma Laura.

Como parte desse tributo às tradições pernambucanas, Laura também prestou uma homenagem especial ao Homem da Meia-Noite, um dos maiores ícones do Carnaval de Olinda. Em um vídeo carregado de simbolismo, ela aparece vestida com um figurino inspirado no famoso boneco gigante, com paletó, gravata borboleta e cartola em preto e verde com detalhes em paetê. A produção acompanha Laura pelas ruas de Olinda, celebrando a magia desse personagem, que à meia-noite dá início oficial à folia, carregando consigo o espírito e a tradição do Carnaval pernambucano.

Laura, que já foi homenageada por Gilberto Gil e elogiada por Ivete Sangalo, continua promovendo a cultura brasileira e suas raízes nordestinas. Seu amor pelo Carnaval transparece em cada publicação, reforçando seu compromisso em exaltar e valorizar as tradições do Nordeste.