Galo da Madrugada celebra tradições do Carnaval pernambucano em São Paulo

Com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!”, o Galo da Madrugada reverencia a cultura pernambucana em São Paulo, num mergulho no universo do frevo, em desfile no dia 04 de março, no Ibirapuera, a partir das 9h. Após realizar seu 46º desfile em Recife, o maior bloco do mundo toma as ruas da capital paulista pela quarta vez com a homenagem às múltiplas faces e à riqueza das manifestações culturais pernambucanas, como frevo, maracatu, bonecões e caboclos de lança.

Presentes do litoral ao sertão do Estado nos dias de momo, as diversas expressões culturais do Estado reúnem-se num grandioso espetáculo. Figuras lendárias e representativas como os caretas (Triunfo), caiporas (Pesqueira), papangus (Bezerros), caboclos de lança (Nazaré da Mata), ursos – ou “la ursas”, tradição viva em várias cidades pernambucanas – e o próprio Bacalhau do Batata (de Olinda, que marca o fim do período carnavalesco), estão entre as tradições reverenciadas junto ao público.

“Temos uma variedade e uma riqueza de tradições carnavalescas aqui em Pernambuco, não só no Recife e em Olinda como também no interior. Vamos fazer uma viagem pelas manifestações culturais características dessas cidades e trazê-las para o nosso desfile”, adianta o presidente da agremiação, Rômulo Meneses, que busca, com o tema, enaltecer e dar maior visibilidade a esse leque de figuras e personagens do carnaval no Estado.

O termo “Do Galo ao Bacalhau” – que, inclusive, é título de um frevo composto por Cláudio Almeida e Egídio Vieira, no final da década de 1980 -, representa uma viagem do Galo e do folião por todo o universo que abrange o carnaval de Pernambuco, começando no Sábado de Zé pereira e seguindo até a Quarta-feira de Cinzas. “Enquanto o Galo, no Recife, é quem começa, tradicionalmente, os festejos, é o Bacalhau do Batata, em Olinda, que sinaliza para o encerramento do reinado de momo”, explica Rômulo. Entre o começo e o fim dessa maratona imaginária, uma variedade de outras cidades pernambucanas e seus personagens serão visitados e reverenciados: “temos uma infinidade de manifestações e figuras carnavalescas, muitas delas do interior do Estado, que iremos destacar e, até mesmo, tornar conhecidas para os foliões tanto daqui quanto de fora de Pernambuco e do Brasil, que vêm brincar o maior bloco do mundo”, finaliza Meneses.

“Tenho certeza que vamos fazer mais um grande carnaval, em 2025, juntando todas as manifestações culturais que acontecem ao longo do Estado, seja no litoral, agreste, zona da mata, sertão, até Petrolina. A expectativa, como sempre, é muito positiva e é isso o que nos motiva a realizar todo ano esse planejamento de colocar o Galo na rua, saber desse amor que o povo pernambucano tem, que o brasileiro tem pelo bloco”, acrescenta Rodrigo Menezes, vice-presidente da agremiação.

INTERCÂMBIO CULTURAL

A agremiação é considerada o maior bloco do planeta pelo Guinness Book – o Livro dos Recordes – desde 1994. No carnaval de 2023, bateu o seu próprio recorde de público e reuniu mais de 2,5 milhões de foliões nas ruas do Centro do Recife. Em 2025, promete manter o título mundial e saudar as expressões culturais do Estado.

Para isso, o Galo pretende tornar ainda mais forte o intercâmbio cultural que já tem promovido nos últimos anos. Fundado em 1978, com o intuito de trazer de volta às ruas do Recife as tradições do carnaval de rua – então escasso naquela época -, o Galo da Madrugada já homenageou, ao longo dos seus 46 anos de existência e 45 desfiles, personalidades pernambucanas como Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Carlos Fernando, Chico Science, Alceu Valença / Jota Michiles, J. Borges, Enéas Freire – idealizador e fundador do bloco-, Ary Nóbrega, Claudionor Germano e Reginaldo Rossi.

O desfile 2025 do Galo da Madrugada em São Paulo conta com o patrocínio master do Ministério da Cultura e Esportes da Sorte e patrocínio O Boticário, Mercado Pago, Novelis, Liga da Reciclagem e Pitu. O Galo na capital paulista tem realização de Oficina, Galo da Madrugada e Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO:

DESFILE BLOCO GALO DA MADRUGADA 2025 (04/03) – Circuito do Ibirapuera/SP

Tema: “Pernambuco: Do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval!”

Data: 04 de março (terça-feira) de 2025

Horário: a partir das 9h

Onde: Circuito Ibirapuera: do Obelisco ao Monumento às Bandeiras (Empurra-empurra)

Horários

9h: CONCENTRAÇÃO

10h às 14h: DESFILE PELA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (DO OBELISCO DO IBIRAPUERA ATÉ O MONUMENTO ÀS BANDEIRAS)

Patrocinadores Master/ APRESENTA: Ministério da Cultura e Esportes da Sorte

Patrocínio: O Boticário + Mercado Pago + Novelis + Liga da Reciclagem + Pitu

Realização: Oficina, Galo da Madrugada e Ministério da Cultura

Entrada Franca