Lauana Prado revela planos de maternidade e turnê internacional

A cantora Lauana Prado compartilhou, em uma recente entrevista, suas realizações significativas no último ano e seu anseio por formar uma família. Em 2025, ela se prepara para a sua primeira turnê internacional, passando por cidades como Zurique, Porto e Lisboa, além de shows nos Estados Unidos.

Emocionada com a possibilidade de levar sua música a novos públicos, Lauana destacou a importância da troca cultural através da arte. “Sempre sonhei em superar barreiras culturais. A música tem esse poder incrível de conectar pessoas além de línguas e tradições”, afirmou. Com uma carreira marcada por 18 anos de dedicação, Lauana viu seu álbum “Raiz Goiânia” alcançar o topo das paradas do Spotify Brasil e viralizar com a canção “Escrito nas estrelas”. Além disso, foi indicada ao Grammy Latino pela quarta vez e conquistou dois prêmios no Prêmio Multishow.

Sobre sua vida pessoal, a artista expressou seu desejo de equilibrar carreira e maternidade. “Estou determinada a trabalhar por uma qualidade de vida que me permita estar mais próxima da minha família e realizar meu sonho de ser mãe”, revelou. Lauana já havia iniciado processos de fertilização in vitro (FIV) e possui embriões congelados, uma preparação para o momento que deseja viver ao lado de sua parceira, Tati Dias.

Tati Dias, influenciadora digital com quem Lauana mantém um relacionamento há mais de oito meses, também deseja compartilhar a experiência da maternidade. Juntas, elas têm discutido sobre construir uma família e o impacto que isso teria em suas vidas. “O contato com o Bento, filho de Tati, me fez enxergar a maternidade com mais carinho. Estamos em sintonia quanto a esse sonho”, afirmou Lauana.

Enquanto se dedica à música, Lauana também se prepara para o Carnaval com um projeto chamado “CarnaLau”, onde irá apresentar um repertório sertanejo festivo em São Paulo e outras localidades. A artista tem buscado manter um estilo de vida saudável, apoiada por seu coach pessoal. O apelido “supercoxas”, dado pela mídia devido ao seu físico atlético, é encarado com bom humor: “Achei simpático e divertido! É gratificante saber que estou inspirando as pessoas a cuidarem da saúde”.

Lauana também mencionou seus projetos futuros, incluindo o lançamento do DVD “Transcende” e colaborações musicais com artistas renomados como Nando Reis. A cantora está otimista em relação ao futuro e às novas experiências que 2024 trará tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal.

Em resumo, Lauana Prado não apenas reflete sobre suas conquistas na música sertaneja, mas também sobre seus desejos pessoais, mostrando-se determinada a equilibrar esses aspectos de sua vida enquanto busca novos horizontes na carreira e na maternidade.