Lauana Prado lidera ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil

A sertaneja Lauana Prado, 35, teve a canção mais executada nas plataformas de streaming no primeiro semestre de 2024, com o pot-pourri “Me Leva Pra Casa” / “Escrito Nas Estrelas” / “Saudade”.

O levantamento foi feito pela Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil e que contempla as músicas tocadas nas plataformas de streaming Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

Não bastasse isso, o gênero sertanejo se mostrou forte e despontou em oito das dez primeiras colocações.

As duas músicas de ritmo diferente que aparecem no top 10 são do funk, com “Let’s Go 4”, em terceiro lugar, nas vozes de funkeiros como MC PH, IG e Ryan, e “Pocpoc”, em quarto lugar, de Pedro Sampaio.

Dentre as 50 canções, não há nenhuma internacional. Na lista, também há espaço para o rap e o trap, como em “Loucura”, single de Borges, MC Cabelinho e Veigh, no 29º posto.

CONFIRA A LISTA DAS 50 MAIS TOCADAS NO BRASIL EM 2024

Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)

Lauana Prado

Barulho Do Foguete (Ao Vivo)

Zé Neto & Cristiano

Let’s Go 4

Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki

Pocpoc

Pedro Sampaio

Anestesiado (Ao Vivo)

Murilo Huff

Canudinho (Ao Vivo)

Gusttavo Lima & Ana Castela

Daqui Pra Sempre

Manu & Simone Mendes

Haverá Sinais (Ao Vivo)

Jorge & Mateus, Lauana Prado

Deja Vu

Luan Santana & Ana Castela

Dia De Fluxo

AgroPlay, Ana Castela & Ludmilla

Tenho Que Me Decidir

Mc PH, Borges, Wiu, Pedro Lotto & Wey

Quero Te Encontrar

Dj Lg Prod, Dj Jz & Mc Mininin

Vazou Na Braquiara (Ao Vivo)

Hugo & Guilherme

Gosta De Rua (Ao Vivo)

Felipe e Rodrigo

Lapada Dela (Ao Vivo)

Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes

Dois Tristes (Ao Vivo)

Simone Mendes

Baby Eu Tava Na Rua Da Água (Feat. Tropa Da W&S)

TR & Mc Menor Rv

Digitando

Gustavo Moura & Rafael

Fronteira (Ao Vivo)

Ana Castela & Gustavo Mioto

Não Recomendo (Ao Vivo)

Matheus & Kauan

Erro Gostoso (Ao Vivo)

Simone Mendes

Manda Um Oi (Ao Vivo)

Guilherme & Benuto & Simone Mendes

Dois Fugitivos (Ao Vivo)

Simone Mendes

Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)

Isadora Pompeo

Aquariano Nato

Mc Saci, Complexo Dos Hits, Dj Sammer & Mc Pretchako

Quase Algo (Ao Vivo)

Henrique & Juliano

Lua (Feat. Alok)

Ana Castela & Hungria Hip Hop

Diz Aí Qual É O Plano? (Feat. Mc Gh Do 7, Mc GP, Mc Nego Micha, Mc Ph, Mc Luki, Mc Poze Do Rodo, Murillo E LT No Beat & TrapLaudo)

Mc IG, Mc Ryan SP & Oruam

Loucura

Borges, Mc Cabelinho & Veigh

The Box Medley Funk 2

The Box, Mc Brinquedo, Mc Cebezinho, Mc Tuto & Mc Laranjinha

Macetando

Ivete Sangalo & Ludmilla

Qual É O Seu Desejo?

Tz Da Coronel, Ryu, The Runner & Nagalli

Leão

Marília Mendonça

Ram Tcum

Dennis, Ana Castela & Mc Gw

Perna Bamba

Parangolé & Leo Santana

Baile Do Bruxo

Tropa Do Bruxo, DJ Ws Da Igrejinha, SMU, Triz & Mc Menor Thalis

Solteiro Forçado

Ana Castela

Dentro Da Hilux

Luan Pereira, MC Ryan SP & Mc Daniel

Nosso Quadro

AgroPlay & Ana Castela

10 Carros

Chefin & LB Único

Entra Na Defender

Luan Pereira & Mc Daniel

A Internet É Toxica (Feat. Mc Saci)

Dj Lc, Dj Joao Da Inestan & Mc Pretchako

Tum Bá Tum

Tropa Do Bruxo, Smu, Dj Vitin Do Pc, Mc JF & Mc Nahara

Passada De Mão (Ao Vivo)

Dilsinho & Ana Castela

Mala Dos Porta-Mala (Ao Vivo)

Gusttavo Lima, Matheus & Kauan

Quem Não Quer Sou Eu

Seu Jorge, Mc Leozin, Mc G15 & Dj Topo

Um Mês E Pouco (Ao Vivo)

Zé Neto & Cristiano

A Cerveja Abre Sozinha (Ao Vivo)

Murilo Huff

Não Vou Namorar (Feat.

DJ Ws Da Igrejinha, Dj João Pereira & Mc Dudu Sk

Oi Balde (Ao Vivo)

Zé Neto & Cristiano