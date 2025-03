Lauana Prado atrai mais de 500 mil pessoas para a estreia do ‘CarnaLau’, em SP

Neste sábado, dia 1º de março, São Paulo foi palco de Lauana Prado, na estreia do bloco “CarnaLau”. O evento, realizado no Ibirapuera, contou com a passagem de cerca de meio milhão de foliões, que ovacionaram a artista e consolidaram o bloco como uma das grandes novidades do Carnaval de 2025. Surpreendendo os convidados de honra, Lauana nomeou Juliette como madrinha da festa, além de Odorico Reis e Bárbara Birita como musos e Tati Dias, que recebeu o título de rainha do CarnaLau.

A festa foi marcada pela energia contagiante da artista, que apresentou um repertório diversificado, reafirmando sua versatilidade musical. Além de seus grandes sucessos, Lauana Prado entregou regravações do projeto RAIZ e surpreendeu o público com hits do funk, pop e axé. Participações especiais tornaram o evento ainda mais memorável, como a cantora Juliette, que subiu ao trio e encantou os foliões com sucessos de sua carreira, o DJ MAUZ, famoso por suas versões MTG de músicas sertanejas, que garantiu a animação do público durante a concentração. Além disso, a dupla Cristinas, lançada por Lauana Prado, mostrou seu talento e conquistou a multidão.

“Que dia inesquecível! É a primeira vez que eu puxo um bloco próprio e começar já com esse projeto grandioso como se tornou o ‘CarnaLau’, é mais uma colheita do trabalho que tenho feito há 18 anos na música. O ‘CarnaLau’ teve uma energia surreal, poder trazer um repertório totalmente diferente onde posso colocar toda a minha versatilidade musical e celebrar essa festa linda no nosso país, é uma emoção sem tamanho. Eu e o meu time cuidamos de todos os detalhes com muito carinho, mas sempre dá um frio na barriga da estreia. Foi incrível! Eu me diverti demais!”, celebra Lauana Prado.

Em São Paulo, o bloco “CarnaLau” contou com o patrocínio da Betnacional. O bloco também teve o apoio da icônica marca Levi’s, responsável pelos looks usados pela cantora durante o evento, e assinará também as produções em todo o circuito de shows no carnaval e da marca Engov After, reforçando a parceria da Lauana com grandes marcas no país. A produção do bloco ficou a cargo da LP Music Business, GoFun e GTS, com o suporte da Universal Music, empresas que estão entre as principais referências do segmento de entretenimento no Brasil.

Após a bem-sucedida estreia, o bloco “CarnaLau” se tornou uma promessa para os próximos anos, além disso, a artista segue sua agenda de apresentações, passando por grandes eventos como o Camarote Brahma, em Salvador, o Carnaval dos Sonhos, em Belo Horizonte, e uma apresentação especial em Conceição do Mato Dentro (MG). Com essa trajetória, Lauana Prado reafirma seu nome no circuito carnavalesco e promete levar muita animação para os foliões em diversas partes do Brasil.