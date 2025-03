Latino relança hit “Amigo Fura Olho” em versão MTG

O cantor Latino está de volta com uma novidade que promete agitar as plataformas digitais. Nesta sexta-feira, 7 de março, chega ao público a versão MTG do clássico “Amigo Fura Olho”, trazendo as participações de Lukkas, Charles New e Daddy Kall. O projeto surge como uma grande homenagem às relíquias da música brasileira, resgatando sucessos que marcaram época e que continuam vivos na memória afetiva do público (escute já: https://digitalx.ffm.to/mtgamigofuraolho).

“Eu queria fazer um trampo com a galera da antiga, com artistas que tiveram músicas muito tocadas e que continuam relevantes até hoje. E não pude esquecer do Latino, que ajudou muito o mercado musical”, afirma Charles New, um dos idealizadores do projeto.

Latino, entusiasmado com a nova versão, celebrou a iniciativa. “É muito bom ver que a música continua atravessando gerações. A gente pegou esse som que já é um hit e trouxe uma pegada renovada, para conectar tanto a galera que já curtia quanto essa nova geração que está descobrindo os sucessos de antigamente”, comenta o cantor.

O lançamento acontecerá pela Sound, plataforma que tem sido responsável por grandes sucessos no TikTok, e a estratégia será impulsionar a música primeiro, para depois gravar um clipe inédito e expandir ainda mais o alcance do projeto.

A versão MTG de “Amigo Fura Olho” é um convite para reviver um dos maiores sucessos de Latino, agora com uma sonoridade repaginada e pronta para viralizar. O público pode aguardar um lançamento cheio de nostalgia e ritmo, consolidando a tendência das novas versões de hits consagrados.