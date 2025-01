Latino celebra o sucesso de “Lovezin Bandido” no Top 50 do Spotify

O hit “Lovezin Bandido”, de Latino, Melody e Hitmaker, alcançou o Top 50 do Spotify Brasil, consolidando-se como uma das músicas mais tocadas do momento. O sucesso teve início nas redes sociais, onde viralizou no TikTok e rapidamente ganhou força no Instagram, chegando agora ao topo das plataformas de streaming.

“A força dessa música vem do trabalho em equipe. Foi incrível unir talentos tão diferentes e criar algo que realmente ressoa com o público. É um hit que conecta gerações,” destaca Latino.

A faixa, que tem o dedo do próprio Latino como coautor ao lado de parceiros, mistura uma batida pop urbana e uma letra envolvente, trazendo uma vibe perfeita de verão.

O cantor, que acumula mais de 30 anos de carreira, fez sua virada de ano ao lado de sua esposa Rarbbie, em João Pessoa, onde se apresentou em um show exclusivo.

“Lovezin Bandido” segue ganhando espaço nas playlists de verão, provando que o trio por trás do hit encontrou a fórmula certa para embalar a temporada mais quente do ano.