Ariana Grande quebra recorde e se torna a maior artista feminina do Spotify

Neste dia 24 de dezembro, a cantora Ariana Grande alcançou um feito inédito ao atingir a marca de 117,3 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify. Com essa conquista, ela não apenas superou o recorde anterior de Taylor Swift, que possuía 116,2 milhões de ouvintes mensais, mas também se destacou como a artista feminina com o maior número de ouvintes registrados na história da plataforma.

Ariana Grande agora ocupa a segunda posição no ranking geral do Spotify, ficando atrás apenas de Bruno Mars, que lidera com impressionantes 140,1 milhões de ouvintes mensais. Outros artistas que se destacam na lista incluem The Weeknd, com 116,5 milhões, Lady Gaga, com 111,2 milhões e Billie Eilish, que soma 105 milhões.

Apesar de uma promoção mais discreta em virtude de seu envolvimento no filme “Wicked”, a artista conseguiu manter sua popularidade em alta com o álbum “Eternal Sunshine”. A canção “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)” se destacou ao acumular 1,1 bilhão de reproduções ao longo do ano, consolidando-se como um dos grandes sucessos recentes da cantora.

Além disso, faixas relacionadas ao musical “Wicked”, como “Popular” e “What Is This Feeling”, têm contribuído significativamente para reforçar sua relevância entre os artistas mais escutados da atualidade.

Com a chegada das festividades natalinas, Ariana Grande viu um aumento em sua popularidade devido a alguns clássicos da temporada. A música “Santa Tell Me”, lançada em 2014, voltou a fazer parte do Top 10 da Billboard Hot 100 nesta semana. Ademais, sua colaboração com Kelly Clarkson na canção “Santa, Can’t You Hear Me” também ganhou destaque, reafirmando a posição da artista como uma referência durante as celebrações de fim de ano.