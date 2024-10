LATAM transporta gratuitamente 18 toneladas de doações e 125 pessoas pelo Brasil em setembro

A LATAM finalizou setembro com a marca de mais de 18 toneladas de doações, 125 pessoas (voluntários, profissionais da saúde, parceiros, entre outros) e nove animais transportados gratuitamente pelo seu programa Avião Solidário em 30 dias no Brasil.

Foram embarcados 11 voluntários e cerca de três toneladas de equipamentos e materiais para realização de ação social da ONG Por1Sorriso em Canudos (BA), cuja missão é levar tratamento odontológico e humanizado para regiões em que as pessoas não têm acesso a saúde bucal, 60 voluntários para acompanhamento de famílias atendidas pelo Amigos do Bem no sertão de Alagoas, Ceará e Pernambuco, meia tonelada de embalagens sustentáveis para abastecer as Cozinhas Solidárias da Gastromotiva em Manaus (AM) e Salvador (BA), 10 toneladas de cestas básicas, fardos de água e kits de higiene arrecadados pela G10 Favelas e destinados a comunidades em Manaus (AM) e João Pessoa (PB), 10 jovens que obtiveram a formação em audiovisual com a CUFA (Central Única das Favelas) para produção de conteúdos profissionais no Rock in Rio 2024, 37 parceiros da Gastromotiva para evento no Rio de Janeiro que evidencia o poder transformador da cozinha na sociedade, cinco parceiros do Instituto Rodrigo Mendes para participação do Seminário Internacional Autismo e Educação Inclusiva em Brasília (DF), e dois parceiros da ONG Amazone-se para participação do Climate Week NYC 2024.

Foi realizado ainda, em parceria com o Movimento União BR, o transporte de 13 purificadores de água da PWTech em resposta à situação de emergência causada pelos incêndios no Mato Grosso do Sul, 200kg de comidas desidratadas para dois mil animais também impactados pelos incêndios no Pantanal, centenas de livros para atender escolas em comunidades ribeirinhas afetadas pela seca no estado do Amazonas e 20 barracas para a população de abrigo comunitário no Rio Grande do Sul.

Além de insumos e voluntários para atendimentos de projetos em diferentes regiões do Brasil, o Avião Solidário também realizou neste mês o transporte de animais silvestres para o programa de conservação das espécies da fauna brasileira, em parceria com AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), sendo quatro aves jacutingas (Aburria jacutinga) transportadas de Foz do Iguaçu (PR) para São Paulo (SP), duas aves jacucacas (Penelope jacucaca) de Salvador (BA) para Pomerode (SC) e quatro primatas sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), sendo três de Manaus (AM) para Brasília (DF) e um de Manaus (AM) para São Paulo (SP).

“Em um país com dimensões continentais como o nosso, o Avião Solidário tem como compromisso fazer a diferença na vida de pessoas e da biodiversidade por meio das aeronaves da LATAM. E é muito gratificante ver que todos os transportes que realizamos de forma gratuita durante o mês de setembro refletem isso”, afirma Raquel Argentino, gerente de Sustentabilidade e Impacto Social da LATAM Brasil.

O transporte de animais silvestres e cargas, vale destacar, é realizado por meio da LATAM Cargo, afiliada de cargas do Grupo LATAM.

AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ BENEFICIOU MILHARES DE PESSOAS E ANIMAIS NO BRASIL

Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul desde 4 de maio de 2024.

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.