Lar Sírio Pró-Infância terá mural artístico monumental

O Lar Sírio Pró-Infância, uma das mais importantes instituições de assistência social de São Paulo, apresenta um projeto artístico de grande escala que promete se tornar um marco no bairro do Tatuapé. Em processo de produção, seis renomados artistas urbanos criam um conjunto de murais realistas no muro externo da Rua Cantagalo, parte da sede da instituição, totalizando mais de 700 metros quadrados de arte.

O projeto retrata a imigração síria, a superação de desafios e as oportunidades de transformação proporcionadas pelo Lar Sírio às famílias atendidas. A obra visa traçar uma linha do tempo contemplando a história dos fundadores, os navios que trouxeram os imigrantes ao Brasil, dando continuidade com o momento atual da instituição e mostrando, por meio da arte, as diversas atividades que as crianças têm acesso dentro da instituição, como a música, os esportes, as danças e muito mais. Tudo desenvolvido a partir de um viés inspirador para o futuro desses jovens.

Entre os talentos envolvidos estão Agatha De Faveri, Apolo Torres, Atual Art, Clara Leff, Guilherme Asthma e Pardal. Cada artista contribuiu com seu estilo único para compor uma narrativa visual que conecta o passado, o presente e o futuro da instituição.

A execução do mural é liderada pelo hub de inovação artística Dionisio.AG, responsável pela curadoria dos profissionais, logística e produção executiva. O resultado será um marco visual e cultural para a cidade, trazendo arte e reflexão ao cotidiano da comunidade do Tatuapé.

Crianças do Lar Sírio participam de atividades artísticas

Além da pintura no mural, as crianças que frequentam a instituição também foram envolvidas no projeto e tiveram a oportunidade de realizar duas atividades ministradas pelo artista Tché.

A primeira foi um passeio imersivo que as levou até o coração do graffiti, no Beco do Batman, em São Paulo, onde puderam aprender um pouco da técnica, conhecer artistas brasileiros e ter a experiência de escreverem seus nomes com uma latinha de spray.

No segundo dia, de volta ao Lar Sírio, as crianças foram incentivadas a desenhar no papel, aplicando o que aprenderam e, depois, ficaram livres para pintar e desenhar juntos, em uma enorme tela com tinta e spray.

Tché pontua que “é sempre importante e revelador trazer a arte e abrir o olhar para essas crianças“, a fim de que possam observar a cidade de uma outra forma. Além de ser uma maneira de ampliar suas perspectivas sobre o próprio conceito do que se entende por arte.

História e legado do Lar Sírio

Desde sua fundação em 1923, por imigrantes sírios, o Lar Sírio Pró-Infância tem se dedicado à proteção e ao desenvolvimento de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias. Com iniciativas que incluem projetos socioeducacionais e de promoção cultural, a organização se tornou sinônimo de resiliência e solidariedade em São Paulo.

O mural artístico reforça esse trabalho social, celebrando histórias de transformação enquanto fortalece a conexão do Lar Sírio com a comunidade do entorno e a cidade. Localizada na Rua Serra de Bragança, 1086, a instituição convida todos a conhecer e celebrar a arte, a cultura e se integrar ao impacto social que todos queremos alcançar junto àqueles que mais precisam.

A inauguração está prevista para fevereiro de 2025, com um evento especial aberto ao público.

“O mural que nós estamos fazendo no Lar Sírio vem de uma ideia que surgiu há mais de dez anos, de conseguir grafitar e criar um marco turístico da cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, fortalecendo nosso desejo de consolidar um Centro Cultural em nosso entorno. E o projeto vem para celebrar os 102 anos de existência do Lar Sírio, que completaremos em 2025“, destaca o presidente do Lar Sírio Pró-Infância, Sergio Stephano Chohfi Filho.

A expectativa é também consolidar a inauguração com um evento cultural. “Para consolidar, vamos lançar o resultado do projeto com um evento musical que vai reunir várias bandas musicais de diferentes estilos, incluindo os nossos atendidos, a minha participação e de outro conselheiro. Queremos fortalecer que no Lar Sírio você encontra todos os tipos de arte“, conta Chohfi Filho.