Lançamentos e imóveis residenciais crescem no 2º trimestre

O mercado imobiliário brasileiro segue em trajetória de crescimento, com aumento nos lançamentos e vendas de imóveis residenciais no segundo trimestre de 2024, segundo pesquisa divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O destaque fica para o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que desempenhou papel fundamental nesse cenário positivo.

Os lançamentos no segundo trimestre somaram 83.930 unidades, alta de 7% em relação ao mesmo período de 2023, enquanto as vendas chegaram a 93.743 unidades, expansão de 17,9%. No acumulado do primeiro semestre, os lançamentos totalizaram 149.487 unidades (+5,7%) e as vendas 180.162 unidades (+15,2%).

Minha Casa Minha Vida impulsiona o mercado

O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi o grande motor do mercado, com lançamentos de 44.764 unidades no segundo trimestre, representando 53% do total e quase dobrando (+86,7%) em relação ao mesmo período de 2023. As vendas dentro do programa também cresceram, atingindo 39.332 unidades (+46%), correspondendo a 42% do total.

A pesquisa da CBIC ainda aponta que as expectativas dos empresários são otimistas, principalmente devido aos ajustes no MCMV e à recente destinação de R$ 22 bilhões do FGTS para o programa. A concessão de financiamento imobiliário em geral também se mantém forte, apesar dos juros ainda elevados.

Oportunidades e desafios no cenário atual

Rafael Machado, CEO do portal Meu Imóvel, comenta: “o aumento dos lançamentos e vendas demonstra a confiança dos consumidores e investidores no mercado imobiliário. Acreditamos que essa tendência positiva se manterá nos próximos meses, impulsionada pela estabilidade econômica e pelas condições favoráveis de financiamento, principalmente depois de iniciado o novo ciclo de cortes na SELIC.”

