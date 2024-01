Lançamento do novo Cone KITKAT® terá evento aberto ao público em SP

Um novo break chegou para os amantes de KITKAT®, dessa vez na versão sorvete. A Sorvetes Nestlé e a Froneri Brasil, empresa que produz e comercializa os produtos da marca, estão lançando mais uma novidade para os fãs de sorvete de casquinha: O Cone KITKAT®. E para apresentar o novo produto, a loja KITKAT Chocolatory® do Shopping Morumbi será palco de um evento gratuito e aberto ao público no próximo domingo, 21, das 17h às 20h.

Além dos sabores inusitados de KITKAT®, ambiente descolado e imersivo da KITKAT Chocolatory®, o evento, promovido pela Sorvetes Nestlé, contará com diversas ações e ativações para divertir o público, que poderá ganhar prêmios, e o melhor: provar o novo sorvete. Quem passar por lá poderá também registrar o momento no espaço instagramável da marca, feito especialmente para o lançamento.

“O Cone KITKAT® é uma maneira inovadora e divertida de consumir a marca, porque juntamos a crocância do wafer com a cremosidade do sorvete e ainda um KITKAT® de verdade dentro do cone! É perfeito para fazer aquele break na rotina e combina muito com o clima tropical do Brasil. Para esse produto nós estamos trazendo uma receita especial, com ingredientes importados e de alta qualidade, tornando a experiência inesquecível e incomparável.”, afirma Diana Sá, Diretora de Marketing da Froneri Brasil.

Inovação no segmento, o sorvete Cone KITKAT® é feito com cacau certificado pela Rainforest Alliance, que garante a produção do ingrediente de maneira sustentável. O novo Cone KITKAT® possui casquinha extremamente crocante com pontinha de chocolate, sorvete cremoso de chocolate e baunilha, calda sabor chocolate e um pedaço inteiro de KITKAT® no meio do sorvete, tornando a experiência ainda mais saborosa e divertida!

Serviço:

Data: 21 de janeiro

Hora: 17h às 20h

Local: Loja KITKAT Chocolatory®, Shopping Morumbi – SP (Piso Lazer – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acacias, São Paulo – SP, 04707-900)