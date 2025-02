Lançamento do 8º Conexidades reunirá autoridades em Holambra

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, a partir das 18h30, no Teatro Municipal de Holambra, autoridades de todo o Estado, expositores e representantes do Circuito das Flores, Circuito da Água, representantes do comércio local e da rede hoteleira participam do lançamento da oitava edição do Conexidades, o maior evento de parceiros públicos e privados do país.

O Conexidades já se firmou como um dos maiores eventos municipalistas do País e tem como objetivo apoiar e preparar gestores públicos, bem como apresentar projetos inovadores que podem ser implementados nos municípios e melhorar a vida das pessoas. Em 2024, foi realizado na cidade de São Sebastião e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, estandes do Governo Federal, inúmeros prefeitos, vereadores e autoridades, 145 palestrantes e mais de 6 mil participantes, alcançando todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na solenidade de lançamento, os participantes poderão acompanhar todas as novidades preparadas para a 8ª edição do evento, que acontecerá de 4 a 8 de agosto no ExpoFlora. Para este ano, o Conexidades terá como tema: Sustentabilidade: desafio e prioridade para lideranças. Holambra, no interior do Estado, tem se destacado por ações voltadas ao saneamento básico e agricultura, com iniciativas que servem de exemplo para gestores de todo o Estado.

Um dos destaques do evento é o Conexidades Mulher, que em sua 3ª Edição terá um pavilhão próprio, voltado para debater assuntos voltados a mulheres em seus mais diversos âmbitos de atuação pública.

Silvia Melo, CEO e idealizadora do Conexidades, destaca a importância de promover o relacionamento entre gestores públicos de diversas cidades com a iniciativa privada: “No Conexidades, nosso compromisso é criar pontes entre gestores públicos, iniciativa privada e a população, fortalecendo o diálogo e promovendo soluções inovadoras para o desenvolvimento das cidades. Convidamos todos a participarem de mais uma edição que fará história no movimento municipalista”.

Serviço

Lançamento do 8º Conexidades

• Data: 18 de fevereiro de 2025, às 18h30

• Local: Teatro Municipal de Holambra (R. Muscarias, 1-91 – Morada das Flores | Holambra SP)

• Informações: www.conexidades.com.br