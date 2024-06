Turismo de SP marca presença no 7º Conexidades

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa, de 4 a 8 de junho, do 7º Conexidades, na estância turística de São Sebastião. O evento promove uma troca de experiências entre os municípios, representantes da esfera pública e do setor privado.

Localizado no Complexo Turístico Rua da Praia, o estande de 72m² divulga destinos turísticos de São Paulo, além de realizar atendimentos e tirar dúvidas. A Setur-SP também leva seis produtores do Sabor de São Paulo, o maior programa de valorização da gastronomia paulista e dez artesãos da Sutaco, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Segundo o titular da Setur-SP, secretário Roberto de Lucena, um evento como o Conexidades é muito importante para São Paulo. “Trazer eventos como este atrai visitantes de várias regiões, promove o Estado e o nosso lindo litoral e fomenta o desenvolvimento econômico”, destaca.

O secretário Lucena, integra, nesta sexta (7), o painel “Turismo e Eventos | Oportunidade e Integração público-privado”, que acontece a partir das 15h30. O painel conta também com a participação do ministro do Turismo, Celso Sabino; do diretor da Fundação 25 de Janeiro, Toni Sando; da secretária municipal de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo e o prefeito de Nazaré Paulista, SP e do presidente da Amitesp, Murilo Pinheiro.