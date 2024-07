Ladrões reagem à prisão, tentam agredir PMs e são espancados em SP

Três ladrões foram espancados e presos após reagirem à prisão e tentarem agredir três policiais militares, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, no domingo (30).

Os três suspeitos têm idades de 36, 35 e 33 anos e foram presos em flagrante por roubo a um estabelecimento comercial. As informações foram repassadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Os ladrões tentavam assaltar a loja de conveniência de um posto de gasolina, quando foram surpreendidos pelos agentes. Imagens do circuito de segurança do local mostram quando os criminosos entram e anunciam o assalto. Eles mandam funcionários e clientes se abaixarem e retiram dinheiro do caixa.

Policiais chegaram armados e deram ordem para os suspeitos se renderem. Um criminoso tentou se esconder na parte de trás da loja, enquanto os outros reagiram e partiram para cima dos militares. Em seguida, o que tentou escapar foi capturado, reagiu e tentou enforcar um agente, mas também foi espancado.

Militares estavam em patrulhamento na região, quando notaram uma movimentação suspeita no interior da loja. Um dos suspeitos estava com um simulacro de arma de fogo e avançou contra um PM. Houve um disparo de arma de fogo, mas ninguém se feriu, ainda segundo a SSP.

O caso foi registrado como roubo no 47° DP (Capão Redondo). A polícia apreendeu uma quantia em dinheiro subtraída do local, assim como 19 barras de chocolate. O simulacro, um colete e uma mochila foram apreendidos.