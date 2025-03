Lactare amplia serviços de seu Centro de Referência

O Lactare, primeiro banco de leite humano de uma iniciativa de ESG, idealizado por uma farmacêutica, a Eurofarma, está ampliando os serviços do seu Centro de Referência Lactare (CRL). A partir de agora, além de atender doadoras de leite humano do projeto, as puérperas do alojamento conjunto do Hospital Geral de Itapevi também contarão com atendimento transdisciplinar no CRL, com um olhar mais abrangente na saúde da mãe e do bebê.

Entre os serviços disponibilizados estão o acompanhamento nutricional, para alimentação adequada das pessoas lactantes; ginecologia para avaliação clínica durante o processo de doação de leite; serviço odontológico para prevenção de problemas bucais no bebê durante à amamentação; laserterapia para recuperação de traumas na mama; entre outros serviços. As puérperas passam a contar com odontopediatria e neonatologia. O manejo clínico multidisciplinar do Centro de Referência Lactare envolve profissionais da saúde de diversas áreas, como nutrição, enfermagem e médicos, incluindo alunos do curso de medicina de universidades parceiras, que são responsáveis por acompanhar o desenvolvimento saudável dos bebês nos primeiros dias de vida.

“Essa ampliação dos serviços do CRL faz parte da nossa estratégia de oferecer um atendimento integral a lactante. Nosso foco é promover, proteger e apoiar famílias com dificuldades na amamentação. Todos são acolhidos independentemente de raça, gênero ou condição social, com atendimento humanizado e individualizado, afirma Janaína Procópio, diretora do Lactare.

Criado em 2019, o objetivo do Lactare é promover a doação de leite humano infantil para a nutrição de recém-nascidos internados em UTIs de 10 hospitais públicos parceiros. Em cinco anos, já beneficiou mais de 5 mil bebês com um total de mais de 13 mil litros de leite humano captados e 12,4 mil doadoras cadastradas. Em 2024 bateu recorde de captação, chegando à marca de 4,4 mil litros de leite humano.

Localizado em Itapevi-SP, com atuação que se estende por toda a Grande São Paulo, é parte integrante da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH Brasil), reconhecida internacionalmente como uma das maiores e mais respeitadas do mundo.