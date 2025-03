Itapevi recebe 1ª Etapa do Circuito Paulista de Skate 2025

A cidade de Itapevi será palco neste sábado e domingo, das 8h às 18h, da 1ª Etapa do Circuito Paulista de Skate 2025, evento promovido pela Federação Paulista de Skate em parceria com a Prefeitura. A competição será realizada no Skate Park, localizado na Avenida Feres Nacif Chaluppe, no Centro (Corredor Oeste), e contará com atletas de diversas regiões do estado de São Paulo. A iniciativa é parte das comemorações de 66 anos de Itapevi.

O evento marca a abertura do circuito estadual da modalidade street, oferecendo competições nas categorias Iniciante e Amador, tanto masculino quanto feminino. Além disso, pela primeira vez no circuito paulista, a categoria “Paraskate Open” fará sua estreia, promovendo a inclusão no esporte e dando oportunidade para atletas com deficiência competirem em alto nível. A iniciativa é parte das ações de 66 anos de aniversário da cidade.

O Circuito Paulista de Skate é reconhecido como um dos mais disputados do país, reunindo anualmente centenas de atletas federados e ranqueados. O evento não apenas impulsiona a prática do skate na região, mas também fortalece a cidade como um polo esportivo no estado.

Fomento ao skate e políticas esportivas

A realização desta etapa no município reforça o compromisso da Prefeitura de Itapevi com o incentivo ao esporte e à inclusão social. O skate vem ganhando cada vez mais destaque no cenário esportivo mundial, sendo responsável por cinco medalhas olímpicas nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos.

O evento tem como objetivos fomentar a prática do skate entre jovens e adultos; apresentar a modalidade para novos públicos; oferecer entretenimento esportivo à população; incentivar a adoção de um estilo de vida saudável e valorizar a cultura do skateboard na região.

Organização e julgamento

A competição seguirá as regras técnicas da Federação Paulista de Skate, com cada atleta realizando uma volta avaliada por três juízes especializados, que determinarão os vencedores de cada categoria. O evento contará ainda com diretores técnicos, locutor especializado, DJ, coordenador de notas e fiscais de pista para garantir a segurança e a organização.

A etapa realizada em Itapevi é classificatória para as finais brasileiras do skate em 2025, ampliando as oportunidades para atletas do estado de São Paulo se destacarem no cenário nacional.