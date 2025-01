Laços Eternos da obra de Zíbia Gasparetto no Teatro Santos Dumont

Adaptação Teatral de Annamaria Dias, do romance psicografado por Zibia Gasparetto, é uma história comovente, onde o amor é apresentado com toda a sua força e contundência através das diversas vidas de seus principais personagens: Nina, Roque e Maria.

Alternando cenas vívidas na atualidade e passadas no século XVIII, onde Nina era Geneviéve, Roque era Gustav e Maria – Marguerit, a Condessa D’Ancour, o texto resgatado a trajetória dos acertos e desacertos de cada um, dentro do intenso aprendizado de sua existência . A vivência desse triângulo amoroso e daqueles que o cercam nesta e em vidas passadas, é mostrada de maneira tocante e envolvente. Revela as extraordinárias ligações amorosas e apaixonadas que acabam unindo os seres, por meio de suas atrações espirituais e carnais.

Um espetáculo envolvente que valoriza o amor: aos filhos, aos familiares, aos amigos e também aos inimigos.

Não há como não se identificar com o painel intenso e vibrante de emoções, desejos e comportamentos, que apresenta os membros desse universo magistralmente desvendado.

Laços Eternos é uma aventura de amor através dos séculos.

SERVIÇO:

Laços Eternos

Da obra de Zíbia Gasparetto

Dia 09 de fevereiro 2025 (domingo), às 18:00hs.

Teatro Santos Dumont em São Caetano do Sul

Adaptação teatral e direção geral de Annamaria Dias.

Preço do ingresso: R$100,00 (inteira) R$60,00 antecipados e R$50,00 meia entrada.

Tempo de apresentação 120 minutos.

Recomendação 14 anos.

Informações 11 996626158

SUPER PRODUÇÃO COM MAIS DE 160 FIGURINOS.

FICHA TÉCNICA:

Técnico de som Flávia Tamulis

Técnico de luz Cícero Fernandes

Elenco:

Antônio da Câmara

Fátima do Valle

Leão Lira

Júlia Lopes

Célio Woody

Gabriel Villas Boas

Maria Isabel

Mário Martins

Larissa Pegoretti

Paulo Alves

Henrique Carroci

Lívia Alves

Diretor de Palco: Eduardo Machado

Sonoplastia: Cauã Lopes

Contra regra: David Guilherme

Administrador: Cassiano Filho.