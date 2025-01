Prefeitura de São Caetano e comerciantes discutem melhorias para o Centro

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, recebeu em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (27/1), uma comissão de comerciantes para planejar melhorias no Centro. Além do prefeito e dos comerciantes, estiveram presentes o chefe de Gabinete, Gustavo Buzo, e os secretários de Segurança, Lourival dos Santos Silva, e de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata.

“É muito importante estreitar essa relação com os comerciantes da cidade e ouvirmos a voz da população. O Centro é um dos bairros mais importantes de São Caetano e, com diálogo, definiremos as prioridades para um Centro mais pujante”, ressaltou Tite.

Os comerciantes também aprovaram o encontro com o chefe do Executivo. “Esperamos que este seja apenas o primeiro de muitos encontros com o prefeito Tite. Traremos ideias e presenciaremos as benfeitorias que estão sendo feitas e que serão realizadas pela Prefeitura”, complementou Gilberto de Souza Faria, o Tio Gil.