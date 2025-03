Lacerdine Galeria inaugura em SP com programação cultural gratuita

Aos paulistanos ou para quem viaje para a capital, uma boa opção de passeio gratuito é a recém-inaugurada Lacerdine Galeria de Arte. Uma ótima pedida aos que apreciam um programa multicultural e de fácil acesso, próximo ao Metrô Paulista (Linha Amarela). O espaço, com 400m², bem dividido entre lounge, mezanino e área externa, abriga, ainda, o Café Falasartes.

Exposição ‘O Singular Mundo das Crianças’

A exposição que abriu a mais nova galeria da cidade ‘O Singular Mundo das Crianças’ foi prorrogada e ficará aberta ao público até 20 de abril. A mostra é composta por suas 20 pinturas em acrílico sobre tela e aplicação de folha de ouro, assinadas pelo artista expressionista contemporâneo, Geraldo Lacerdine, e 30 esculturas em mármore, bronze e madeira da artista Zaira Bellizia.

“Partindo do princípio de que a brincadeira desenvolve habilidades nas crianças, faz-se necessário que elas possam brincar de tudo que desejar. Quem disse que os meninos não podem brincar de boneca ou de cozinha? E que as meninas não podem ganhar carrinhos, quando assim desejarem?”, ressalta Lacerdine, que também é o curador exposição e vem chamando a atenção pelo trabalho em prol dos direitos humanos que provocam reflexões.

As obras apresentadas revelam a profundidade da pesquisa e a produção artística dos autores. Segundo Lacerdine, a exposição promove uma reflexão de como ajudar as crianças a serem adultos melhores, a partir das brincadeiras. “É uma provocação para trazermos de volta nosso mundo particular esquecido em nossa memória. No universo infinito da infância, existe um lugar onde a realidade é moldada pela imaginação e liberdade, e a brincadeira é uma forma de comunicação primordial entre a criança e o seu entorno, permitindo que expresse desejos, necessidades e ansiedades de maneira autêntica”, explica.

Já para Zaira, as esculturas trazem a leveza das crianças com suas brincadeiras, olhares e sonhos. “Não tem certo nem errado. É simplesmente o que se vê e sente”, declara a artista.

Programação semanal gratuita

A galeria tem um conceito diferenciado para tornar a arte mais acessível a todos e abre espaço para obras de artistas de diferentes estilos, além de pinturas e esculturas, literatura, música, dança e teatro.

Além das exposições, oferece uma programação fixa e aberta ao público em três dias da semana:

Quintas-feiras, 19h – Clube do Livro, com leitura de publicações diversas;

– Clube do Livro, com leitura de publicações diversas; Sextas-feiras, 18h – Música no Final da Tarde, um happy hour cultural;

– Música no Final da Tarde, um happy hour cultural; Sábados, 16h – Contação de Histórias, voltado para as crianças.

Para acompanhar a agenda semanal, acesse o Instagram @lacerdine ou mais informações no site.

Programação aberta ao público com literatura, música e contação de histórias para crianças (Crédito Divulgação e Fernando Jansen).

Geraldo Lacerdine – Artista brasileiro, nascido em 1977, em Minas Gerais. Concebe a arte como uma força transformadora, por isso seu trabalho sempre esteve relacionado a questões de caráter e relevância sociais, no embate contra a exclusão, preconceito, discriminação e exploração cultural e intelectual. Formado em filosofia, com especialização em filosofia da arte, teatro, gestão educacional e psicanálise, intitula-se como expressionista contemporâneo, e suas obras se desdobram em poéticas (conectadas à literatura), figurativas e sacras.

Com uma trajetória consolidada no ambiente cultural nacional e internacional, e com mais de 250 obras produzidas, já realizou exposições no Brasil, em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e, também, em Nova Lima e Pará de Minas (MG), além de exibições no exterior: Porto e Lisboa (Portugal); Roma, Milão, Assis e Pádua (Itália); e no Museu do Louvre, em Paris (França).

Entre suas mostras estão: ‘Meninas do Brasil’, narrativas reais de mulheres em situação de vulnerabilidade social transformadas em pinturas e literatura; ‘Sagrado Primitivo – o intermédio de dois mundos’, que rompe com o preconceito em suas diversas formas e inaugura a questão inclusiva na arte sacra contemporânea; ‘A Vila do Sino’, um mergulho nas raízes mineiras; e ‘O que os Olhos Veem’, um resgate à dignidade e a mediação do olhar.

Se dedica à arte há mais de 25 anos. Abraçou a pintura como modo de expressão na infância, por volta dos sete anos de idade. É ex-padre da Ordem dos Jesuítas e por anos atuou como diretor de comunicação da ANEAS – Rede Jesuíta de Educação e na direção do Colégio São Luís, em São Paulo.

Zaira Bellizia – Nasceu em 1973, em São Paulo. Deu início a sua carreira artística no mundo da confeitaria. Trabalhou nos EUA e em São Paulo, transformando bolos em verdadeiras esculturas. Mais tarde fez diversos cursos aprendendo a trabalhar com metais, madeira e pedra.

Questões lúdicas, afetivas e banais acompanham a trajetória da artista, dando forma, através de suas esculturas, à vida cotidiana. O movimento lhe inspira, o sentimento lhe impulsiona, e é através do sentir que ela busca ser compreendida pelo público e fazer com que sua obra toque a todos, cada um a sua maneira.

LACERDINE GALERIA DE ARTE

Exposição: O Mundo Singular das Crianças

Quando: até 20/4

Onde: Avenida Angélica, 2578 – Higienópolis (Metrô Paulista/Linha Amarela)

Horário: