Casa Museu Ema Klabin divulga a agenda cultural de março

No mês de março, a Casa Museu Ema Klabin dá início à sua programação cultural de 2025 com novo tema curatorial, Memória. Tomando como ponto de partida o extenso arquivo de Ema Klabin, a programação refletirá sobre sua trajetória de vida e a formação de sua identidade, revelada também pelo patrimônio material e imaterial que a casa museu preserva.

Além de receber a visitação do público, todo mês a casa museu oferece uma programação cultural diversificada. Entre os destaques de março estão um concerto com clássicos da música brasileira, um espetáculo cênico-musical que celebra histórias orais e ritmos tradicionais da cultura popular, uma visita mediada que ressalta a longevidade, uma palestra sobre uma das principais retratistas do Renascimento italiano e o Bazar da Cidade, feira que celebra o design artesanal, a moda e a gastronomia.

Trio de Vento – Clássicos da música brasileira

No dia 9 de março, às 15h, a casa museu será palco de um concerto especial com o Trio de Vento, que apresentará obras de grandes mestres da música brasileira, como Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Duda Neves e Milton Nascimento. A apresentação é gratuita, com 100 vagas disponíveis por ordem de chegada.

Formado em 2015, em Ubatuba (SP), o trio de flautas transversais é composto por Aurora Novello, Gisele Pilz e Nívia Martiny, acompanhadas por Adriano Magoo (piano), Raphaé Prado (violão) e Wanderley Alves (bateria). A abertura ficará por conta do violonista Raphaé Prado, com o espetáculo “Violão é Voz”, trazendo clássicos do violão brasileiro.

O repertório inclui: Ceci (Duda Neves), São Jorge (Hermeto Pascoal), Loro (Egberto Gismonti), Risco (Léa Freire e Joyce Moreno), Carinhoso (Pixinguinha e João de Barro), Bachianas Brasileiras No 5 – Ária (Heitor Villa-Lobos), Lamento Sertanejo (Dominguinhos), Baião (Luiz Gonzaga), Luz do Sol (Caetano Veloso) e Anos Dourados (Tom Jobim e Chico Buarque).

O evento faz parte do projeto “Tour Laboratório de Projetos Musicais”, viabilizado pelo edital de difusão cultural da Lei Paulo Gustavo, com produção de Carol Garcez e apoio cultural da Casa Museu Ema Klabin.

Espetáculo cênico-musical: No Terreiro da Vovó

No dia 15 de março, às 15h, o grupo Cordão da Terra apresentará o espetáculo cênico-musical “No Terreiro da Vovó”, que celebra a importância das histórias orais e das tradições culturais.

A peça destaca as avós como guardiãs das memórias e costumes, preservando a cultura por meio de narrativas, músicas e danças. Durante o espetáculo, o público poderá vivenciar ritmos tradicionais brasileiros, como coco, jongo, cacuriá, carimbó e ciranda, enriquecendo a experiência cultural e educativa.

Visitas mediadas: Reinvenção por toda a vida

No dia 22 de março, às 14h, a Casa Museu Ema Klabin, em parceria com a Labora, promoverá a segunda edição das visitas mediadas “Reinvenção por toda a vida”. A atividade busca refletir sobre longevidade e como a arte pode inspirar novos caminhos ao longo da vida.

As visitas são conduzidas por colaboradores seniores da Labora, organização que incentiva a inclusão produtiva de profissionais 50+ e colabora com a casa museu desde 2021.

Bazar da Cidade – Economia criativa e gastronomia

Nos dias 22 e 23 de março, a partir das 11h, a Casa Museu Ema Klabin recebe mais uma edição do Bazar da Cidade, evento que reúne design artesanal, moda e gastronomia.

Com uma curadoria criteriosa, o bazar valoriza pequenos produtores e peças feitas em menor escala, incentivando a economia criativa. Além das compras, o evento oferece uma experiência gastronômica diversificada, com pratos que vão desde receitas típicas brasileiras até especialidades internacionais, todas preparadas de forma artesanal.

O público também poderá desfrutar de música ao vivo nos jardins projetados por Roberto Burle Marx.

Palestra: Sofonisba Anguissola – Arte e reconhecimento

No dia 29 de março, das 11h às 13h, a casa museu receberá a palestra sobre Sofonisba Anguissola, ministrada pela especialista em história da arte Maria Cristina Achcar.

A pintora renascentista foi uma das grandes retratistas de sua época, mas, por muito tempo, suas obras foram erroneamente atribuídas a artistas homens, como Ticiano. Nos últimos anos, sua produção tem sido redescoberta e valorizada.

A palestra abordará a trajetória e o pioneirismo de Sofonisba Anguissola, destacando suas contribuições para a história da arte.

Serviço

09/03, às 15h – Concerto com Trio de Vento (100 vagas por ordem de chegada, entrada franca)

– (100 vagas por ordem de chegada, entrada franca) 15/03, às 15h – Espetáculo “No Terreiro da Vovó” (100 vagas por ordem de chegada, entrada franca)

– (100 vagas por ordem de chegada, entrada franca) 22/03, às 14h – Visita mediada “Reinvenção por toda a vida” (30 vagas, inscrição no site, R$ 20 inteira, R$ 10 meia, gratuito para professores e estudantes da rede pública)

– (30 vagas, inscrição no site, R$ 20 inteira, R$ 10 meia, gratuito para professores e estudantes da rede pública) 22 e 23/03, a partir das 11h – Bazar da Cidade (entrada franca)

– (entrada franca) 29/03, das 11h às 13h – Palestra “Sofonisba Anguissola” (30 vagas, inscrição no site, R$ 10)

Visitação

Quarta a domingo, das 11h às 17h (permanência até 18h)

(permanência até 18h) Visitas mediadas : Quarta a sexta: 11h, 14h, 15h e 16h Sábados, domingos e feriados: 14h

:

Ingressos

R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia) (estudantes, idosos, PCD, jovens de baixa renda)

(estudantes, idosos, PCD, jovens de baixa renda) Gratuito (crianças até 7 anos, professores e estudantes da rede pública)

Casa Museu Ema Klabin – Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo