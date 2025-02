Casa Museu Ema Klabin promove palestra sobre culturas arqueológicas do Peru

A Casa Museu Ema Klabin promove no próximo dia 8 de fevereiro, das 11h às 13h, a palestra presencial “Cosmologias e tecnologias no antigo Peru” que será ministrada por Daniela La Chioma, especialista em coleções museológicas andinas e uma das curadoras da exposição América Pré-colombiana: Corpo e Território, em cartaz até o dia 23 de fevereiro. Há 95 vagas disponíveis, e a inscrição, no valor de R$10,00, pode ser realizada diretamente no site da casa museu.

Exploração das culturas do antigo Peru

Nesta palestra, serão exploradas as culturas que habitaram tanto a costa quanto as terras altas do antigo Peru, destacando as tecnologias inovadoras desenvolvidas para dominar um território cheio de desafios. Serão analisadas diversas categorias da cultura material, incluindo cerâmica, têxteis, metais e arquitetura monumental. Esses elementos ajudam a compreender como as antigas civilizações peruanas manejavam seu território e recursos naturais, organizavam suas sociedades e lidavam com aspectos fundamentais da vida, como a morte, a guerra e outras esferas.

Visitas mediadas e oficinas de argila

Todos os sábados de fevereiro, o educativo da casa museu realiza, às 14h30, visitas mediadas à exposição América pré-colombiana: corpo e território. Aos domingos, no mesmo horário, a visita é seguida de oficinas de argila. Nessas oficinas da série Experimentando o Museu, os participantes poderão criar seus próprios adornos cerâmicos, inspirados nas tradições dos povos pré-colombianos. A atividade visa refletir sobre a diversidade cultural e a riqueza histórica do continente americano e como os corpos são compreendidos nessas sociedades.

Sobre a exposição: América pré-colombiana: corpo e território

Em cartaz até 23 de fevereiro, a exposição América pré-colombiana: corpo e território tem curadoria dos pesquisadores Daniela La Chioma e Emerson Nobre e reúne mais de 90 peças arqueológicas de diversos povos que ocuparam por mais de 15 séculos o que hoje chamamos de continente americano. A exposição pretende mostrar a grande diversidade cultural e as concepções sobre corporalidade dos povos originários nas diferentes territorialidades da região, por meio de três eixos narrativos que se interrelacionam: Corpo, Mito e Natureza e Sonoridades.

Serviço

8/2 (sábado), das 11h às 13h , palestra presencial “ Cosmologias e tecnologias no antigo Peru ” com Daniela La Chioma , 95 vagas , inscrição R$10,00 : https://emaklabin.org.br

(sábado), das , palestra presencial “ ” com , , inscrição : https://emaklabin.org.br 8, 15 e 22/02 (sábados), das 14h30 às 16h , De Olho na coleção – Visita mediada à exposição América pré-colombiana: corpo e território , gratuito, 20 vagas por ordem de chegada.

(sábados), das , – Visita mediada à exposição , gratuito, por ordem de chegada. 9, 16 e 23/02 (domingos), das 14h30 às 16h, Experimentando o museu – Fabricando o corpo: visita mediada à exposição América pré-colombiana: corpo e território seguida de oficinas em argila, gratuito, 20 vagas/dia. Inscrição: https://emaklabin.org.br

Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo.