Casa Museu Ema Klabin recebe edição de Natal do Bazar da Cidade

Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, em São Paulo, receberá a edição de Natal do Bazar da Cidade, evento que conecta o público a uma grande variedade de produtores autorais de moda, design, decoração e gastronomia. Sempre, ao final da tarde, os visitantes podem relaxar tomando um drink com os amigos ao som do jazz com o duo Shy, no Jardim projetado por Roberto Burle Marx.

Um dos diferenciais do bazar é a diversidade de produtos autorais selecionados em ateliês de várias regiões do país. A curadoria privilegia pequenos produtores e peças feitas em menor escala, incentivando a economia criativa. Entre os itens disponíveis estarão roupas de seda, linho e algodão, bordados, joias produzidas com diferentes técnicas, bolsas em fibras naturais, objetos utilitários e de decoração.

Há uma grande opção de presentes para toda a família. Para quem já se programa para o verão, um dos destaques são os produtos da Conto de Areia, marca de acessórios de praia inspirada no fundo do mar, que produz bolsas, cangas, organizadores de viagem, saias pareô, chapéus e semijoias com detalhes marítimos.

Para quem valoriza moda, o bazar apresentará produções têxteis autorais de linho, seda, viscose e algodão, além de diferentes tipos de joias autorais. Os produtos disponíveis no bazar não são encontrados em grandes centros comerciais, destacando-se pela originalidade de pequenos produtores.

De vários modelos, estilos, cores e tamanhos, os pijamas são ótimas opções de presentes para familiares e amigos. Entre os expositores selecionados para esta edição está a Bossa Pijamas, uma marca criada na pandemia por mãe e filha, que apoia costureiras em situações de vulnerabilidade social, contribuindo para um ciclo de moda mais consciente e inclusivo. Além dos tamanhos convencionais, as peças podem ser feitas sob medida, permitindo que os consumidores escolham estampas, detalhes e tamanhos e criando uma experiência personalizada.

Elementos da natureza

Além dos produtos artesanais, o Bazar da Cidade sempre traz histórias inspiradoras de pequenos produtores. Um exemplo é o ateliê Ambá Ambá, da cidade de Bragança Paulista (SP), dirigido por Françoise Otondo. Filha de pai francês e mãe argentina, Françoise desenvolve aquarelas e giz de cera a partir de pigmentos minerais e vegetais extraídos de terras e plantas.

Seu mais recente projeto, Terra Paulistana, envolveu a coleta de diferentes cores de terra em um canteiro de obras no Butantã ao longo de oito meses. Com os pigmentos recolhidos, ela criou uma paleta de seis cores de giz de cera, que foram entregues aos trabalhadores da obra. “Foi incrível, mudou a relação deles com a terra. Não conseguiam acreditar que era giz de cera feito com a terra”, contou ela.

Segundo a artista, sua missão é criar materiais de arte que contem a história da natureza de forma sustentável. Em apenas dois anos, suas pesquisas revelaram 24 cores provenientes da natureza, com amostras coletadas em Bragança Paulista, Cunha, São Paulo (SP), no Ceará, na Argentina e no Uruguai.

Gastronomia

Na gastronomia, um dos destaques é a culinária da Box54Food, que preparou especialmente para esta edição uma deliciosa massa rigatone em formato de coração, com opção de ragú de carne ao molho sugo e a versão ao queijo sem lactose. O prato será servido em uma charmosa marmitinha que poderá ser levada como presente.

Outra delícia é uma refrescante salada de macarrão com tomatinhos confitados, milho doce, edamame e molho de homus, receita da empresária Ana Paula Pina Cavagnoli, que cursou a Le Cordon Bleu, em São Francisco (EUA). Ela também servirá baião de dois, xaxado e polenta com pesto e cogumelos. Para quem ficar na dúvida, pode pedir o menu degustação, que vem com essas três opções. Entre as bebidas, destaque para o drink de gin tônica com purê de pera ou calda de frutas.

Quem aprecia a culinária portuguesa poderá experimentar delícias como toucinho do céu, barriga de freira e pastel de nata da Santa Nata. O público também encontrará queijos diversos, balas de ovo, pé de moleque, torrones, doces árabes, geleias, pães de queijo da Serra da Canastra, petiscos gourmet com conservantes naturais, vinhos e cervejas artesanais.

Quem vem?

Akemi Cerâmica, Allwood, Amarra.Design, Ambá Ambá, Âme Cerâmica Artesanal, Andrea Maria Puro Linho Italiano, Aram artesanato, Ateliê Alaine Colucci, Ateliê das duas, Atelier Ana Barcellos, Atomy, Bacca Desings, Balsa, Batthô, Beladi, Bossa, Botteghe Dona Júlia, Cand Concept, Casa Avignon Aromas e Velas, Casa Olência, Chez nous, Companhia das Flores, Conto de Areia, Dafna Edery, Design do Lajeado, Domenica112, Dudabyduda, Due Pijamaria, e:croch, EmmE joalheria artesanal, Emne Gha, Ivone Rigobello, Just Silk, Kazue Matsuoka Cerâmica, Lambari Ateliê Têxtil, Lapso, Le Diable – Sex Toy, Mafagafo, Mangi bone e Trinki, Marcelo Lopes Jewelry, Maria Estrela, Martina Vaz e Júlia acessórios, Miemy Stillo, Miriam Pappalardo, Mirol, Ninho, Nossa!, Pablo Lozano e Akemi, Paper Poetry, Patua.atelier, Pequena Pedra Polida, Pertence Diferente, RB_artesão, Rosana Rehder Joalheria Artesanal, Sbrubles, Sollar, Studio Bocabello, Studio ONM, Tutu Upcyncling Design, Vedanã, Viviann Thums, Aya Chocolates, Aziza Gastronomia, Balas da Kah, Da Fazenda, Wafa Delicatessen, Box54Food, Café Santa Mônica, Cervejaria Los Compadres, Gostei desse vinho, Lá de Passos, Rincón Chileno, Santa Nata, Seizetheday Drinks e Frutos italianos, Simel Doces, Tholci Bakery, Apiário Lenk, OaOa Design e Dio Mio Antepastos.

Exposição

Durante o Bazar da Cidade, o público ainda poderá visitar a Casa Museu Ema Klabin e conhecer a exposição América pré-colombiana: corpo e território, que apresenta mais de 90 peças arqueológicas de diversas civilizações pré-colombianas que habitaram as Américas por mais de 15 séculos. Com curadoria de Daniela La Chioma e Emerson Nobre, a exposição reúne peças da Coleção Ema Klabin, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE-USP), da Coleção Ivani e Jorge Yunes e de coleções particulares. A mostra apresenta peças datadas entre 1800 a.C e 1750 d.C, produzidas em cerâmica, metais, têxteis, pedra e concha. Muitos destes artefatos estão expostos pela primeira vez.

A residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados e conta com uma rica coleção de arte, incluindo pinturas do russo Marc Chagall (1887-1985) e do holandês Frans Post (1612-1680), além de pintura moderna brasileira, artes decorativas e peças arqueológicas.

Serviço:

Bazar da Cidade

7 e 8 de dezembro

sábado e domingo, das 11h às 20h

Apresentação de Jazz com o duo Shy

sábado e domingo, às 14h e 16h

gratuito

valet no local

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP