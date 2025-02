KTF Sports e CAR Racing anunciam grande fusão no automobilismo nacional

O ano de 2025 ainda está em sua volta de apresentação, porém, grandes mudanças seguem movimentando os bastidores do automobilismo nacional. A KTF Sports, uma das principais equipes de automobilismo do país, anunciou nesta quarta-feira (05) que parte de suas operações foi vendida para um novo grupo também com grande experiência nas pistas – CAR Racing Team.

A CAR Racing é uma das mais tradicionais equipes do kartismo nacional, com inúmeros títulos de grande representatividade. Além de sua operação no kartismo, a equipe estreou em 2024 na Turismo Nacional, classe que compete sob a mesma organização da Stock (Vicar). Para 2025, o time será o maior da categoria, com um total de seis carros no grid.

“Apesar de fundada em 2018 para que eu pessoalmente pudesse competir na Stock Light, a KTF se tornou umas das principais equipes do Brasil. Em 2019, eu deixei a função de piloto e foquei minha atenção no gerenciamento do negócio. Crescemos, conquistamos três títulos da Stock Light, participamos da implantação da F4 Brasil, vencemos, fizemos pole-positions e conquistamos inúmeros pódios na Stock Pro. Além disso, atuamos de forma vitoriosa na Império Endurance Brasil e conquistamos o título da GT Series Cup na principal categoria – GT3“.

“Estruturamos ao longo desse tempo um time coeso, forte e que, certamente, está pronto para lutar pelos títulos também nessa nova fase da Stock Car. A vinda do Leandro Reis como novo sócio e gestor da equipe irá agregar a grande experiência gerencial que ele tem, juntamente com sua expertise nas competições. De meu lado, sigo como sócio do time, porém, sem uma atuação direta na administração”, explicou Enzo Bortoleto, fundador da KTF.

CAR RACING

A CAR Racing disputará o Campeonato da Stock Pro Series com dois times distintos. Uma das equipes foi batizada de CAR Racing KTF e a outra, de CAR Racing Sterling. A Sterling, empresa especializada em consultoria tributária, assinará o Naming Rights de um dos times e também terá seus sócios como investidores da equipe.

Diferente do que aconteceu nos anos anteriores, a CAR Racing terá dois grupos de engenharia que ficarão responsáveis pelos quatro carros. Roberto Streit, ex-piloto e engenheiro com passagens por praticamente todas as categorias do automobilismo, ficará responsável pelo departamento de performance do time. Pedro Moisés, engenheiro com vasta experiência nacional e internacional, será o responsável pelo departamento de montagem e desenvolvimento dos carros. Ao todo, o time de engenharia da CAR Racing contará com sete profissionais.

Leandro Reis, novo CEO da equipe, está animado com os desafios que tem pela frente. “O Enzo e toda a família Bortoleto são amigos de longa data. Eles construíram uma equipe do zero que, hoje, figura como uma das principais do país. Chego com o objetivo de darmos mais um importante passo na história em busca de nosso primeiro título na Stock Pro Series. Nos próximos dias anunciaremos o line-up de pilotos da Stock Pro que garanto, será um dos mais completos e promissores da temporada 2025. Na GT Series seguiremos com o Alexandre Auler, na categoria GT3, defendendo o título de 2024”, concluiu o empresário.