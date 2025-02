Maratona de transmissões do High Speed Brazil agita o automobilismo

No próximo final de semana, o Portal e TV High Speed Brazil começará sua maratona de transmissões do mês de fevereiro com grandes categorias que serão levadas aos amantes do automobilismo nos canais 1 e 2.

Em Interlagos, a Copa Joy Chevrolet iniciará a sua caminhada com a realização da primeira etapa. As exibições da categoria contarão com narração, comentários e reportagens desenvolvidas pelo canal e poderão ser assistidas no YouTube oficial do High Speed Brazil, no canal oficial da categoria Alpie (YouTube Alpie) e na CBTV e CBTV Play.

Já no canal 2 do Portal e TV High Speed Brazil (YouTube Canal 2), as disputas gaúchas que acontecerão em Guaporé serão levadas ao ar ao longo do sábado, 8 de fevereiro. As transmissões também estarão disponíveis na CBTV e CBTV Play.

Cronograma de Transmissões – Sábado (08/02)

Canal 1

10h20 – Copa Joy Chevrolet – Corrida 1

14h15 – Copa Joy Chevrolet – Corrida 2

Canal 2

14h10 – Fórmula VW – Corrida 1

15h30 – Fórmula VW – Corrida 1

16h25 – Summer Race

Onde assistir?

As transmissões do Portal e TV High Speed Brazil poderão ser acompanhadas no YouTube oficial e em suas diversas plataformas no Facebook, X, Twitch e Instagram.

Inscreva-se no canal 2 do High Speed Brazil: www.youtube.com/@highspeedtv2

Acompanhe também na CBTV Play: www.cbtvplay.com.br, no APP CBTV Play, Canal 68 da Moobi TV, Canal 192 da Infini TV, Acenet, CXTV, Amazon, FIRE TV, Google TV, Apple TV, Box Brazil Play e ITV.

