Krones reformula Programa de Trainee no Brasil e amplia atração de talentos em serviços técnicos na área industrial

A Krones do Brasil, multinacional de origem alemã, líder mundial de mercado em soluções de envase e embalagem para a indústria de bebidas, vai promover o Krones Experience, a nova versão de seu Programa de Trainee, que vai combinar aulas on-line no 1º ano (2024), e um treinamento presencial, para os aprovados, no 2º ano (2025). As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro pelo link https://krones.gupy.io/jobs/6166551?jobBoardSource=share_link. Serão selecionados 580 estudantes. Pelo link acima também é possível obter mais informações sobre o programa, como benefícios, requisitos, atribuições etc.

O novo programa de capacitação de trainees foi criado para oferecer ainda mais oportunidades aos jovens talentos que desejam desenvolver uma carreira de sucesso na Krones. O Krones Experience vai selecionar estudantes e recém-formados de escolas técnicas do ramo industrial, especialmente de especializações em Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica e Automação.

Uma das novidades é um módulo de estudos via plataforma on-line, uma trilha de conhecimento e aprimoramento de matérias práticas gerais relacionadas a programação e automação industrial, além de conteúdos específicos do ramo de engarrafamento e embalagem de bebidas, alimentos e outros produtos que fazem parte do portfólio do Grupo Krones.

As aulas virtuais estão programadas para iniciar em março de 2024, com duração de um ano. Os selecionados terão aulas gravadas e aulas on-line ao vivo. O curso será dividido em três módulos complementares, obrigatórios para quem quiser participar do processo de seleção para a turma de trainees que será contratada em abril de 2025. A conclusão de cada módulo com sucesso garantirá um certificado ao aluno, que será o passaporte para que siga avançando nos estudos dentro da plataforma on-line, chegando até o processo seletivo após o último módulo, previsto para dezembro de 2024.

O Krones Experience é uma excelente oportunidade de imersão nas avançadas tecnologias utilizadas pela Krones. Neste primeiro ano de estudos on-line, os estudantes não terão vínculo empregatício com a Krones, tendo a liberdade de trabalhar para outras empresas. Outro benefício importante é que o novo módulo de estudos on-line é totalmente gratuito – o estudante teria de investir cerca de R$ 3.000,00, caso fosse pagar por este treinamento.

Os trainees aprovados após o primeiro ano (2024) terão a possibilidade de trabalhar na Krones a partir de 2025 e construir uma carreira dentro da empresa. A expectativa da Krones do Brasil é contratar, em abril de 2025, 50 novos trainees que sairão desta turma do Krones Experience de 2024. A formação profissional presencial, já como trainee e empregado contratado da empresa, terá outros 12 meses de duração (durante 2025), em que serão reforçados conceitos específicos e práticos, por meio de treinamentos presenciais no Centro de Treinamento da Krones do Brasil em Diadema (SP), para complementar a qualificação profissional exigida pela área de atuação da Krones.

O moderno Centro de Treinamento no Brasil, inaugurado em 2015, ocupa uma área de quase 2.600 metros quadrados. O espaço conta com uma linha produtiva de circuito fechado, duas grandes salas de treinamento (uma para cursos da área de automação, transportadores, inspeção e rotulagem, e outra voltada à tecnologia de enchimento), uma terceira sala com estações de sopro (para explorar a parte mecânica de uma sopradora), uma quarta sala voltada à tecnologia de processos, incluindo os produtos Evoguard (divisão de processos especializada em válvulas e bombas), e uma quinta destinada a grupos menores e temas variados. Há também salas de reunião, auditório para 80 pessoas e área social de convivência.

Ao oferecer um programa de treinamento de classe mundial, como o Krones Experience, com certificado reconhecido pelo mercado, unindo aprendizagem por meio de ferramentas virtuais e experiências práticas, a Krones reforça a sua posição de importante marca empregadora na área industrial, além de seu papel social de suporte ao crescimento e fortalecimento do conhecimento técnico no Brasil. “Queremos colocar o conhecimento técnico do Brasil em outro patamar, oferecendo um treinamento de ponta e contratando especialistas para serem a geração que irá moldar o mercado nos próximos anos”, destaca Renato Brandão, Diretor Administrativo e Project Leader do Krones Experience no Brasil.