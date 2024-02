Körber Supply Chain anuncia 40 novas vagas de emprego no Brasil

A Körber Supply Chain, empresa referência em soluções para cadeia de suprimentos em todo o mundo, anuncia 40 novas vagas de emprego no Brasil, no formato remoto. Entre as oportunidades divulgadas estão: analistas, administradores, gerentes e desenvolvedores, todas na área de tecnologia.

Além dos benefícios comuns às vagas CLT, a Körber Supply Chain também oferece: vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, descontos em redes farmacêuticas, plataforma de treinamento com mais 24 mil cursos sem custo para o funcionário, além de cursos de inglês e espanhol subsidiados pela empresa.

“No nosso formato de trabalho, de forma virtual, há muito contato e troca cultural com pessoas em diversos países. Grandes líderes de outras regiões já reconheceram talentos nacionais com as qualidades e as competências que mais buscamos dentro da Körber, como comprometimento e criatividade, por exemplo”, afirma Patrícia Karam, Senior People & Culture Manager na Körber Supply Chain para América Latina. “É por isso que temos como objetivo desenvolver talentos locais para tornar o Brasil um hub de bons profissionais. Paralelamente, isso também fortalece a relevância do mercado brasileiro.”

Considerada pela 3ª vez como Great Place To Work (GPTW), a Körber Supply Chain busca construir um ambiente inclusivo e diverso. A empresa também tem como meta a promoção da equidade de gêneros, chegando a 40% de mulheres para as novas posições.

“Acreditamos que o grande potencial dessas novas vagas, para os candidatos que se interessarem, é justamente fazer parte de uma construção de uma nova história dentro da empresa aqui no Brasil. Trabalhar em uma organização com cultura global oferece diversas vantagens, com exposição a diferentes visões e práticas das funções. Isso pode levar a uma maior criatividade e inovação, além de oportunidades de aprendizado constante com colegas de diversas origens.”, ressalta, Karam.

Abaixo está a lista completa de cargos, com possibilidade de mais de uma vaga para a mesma função:

Analista de Service Desk Nível 1

Líder do Local

Suporte Técnico (WMS)

Administrador (WMS)

DBA de aplicação

Suporte Técnico (OMS)

Suporte Técnico (DSD)

Analista de Licenciamento

Suporte Técnico (3PL)

Líder de Suporte Técnico

Suporte Técnico (SCE)

Suporte Técnico (WMS)

Representante de Desenvolvimento de Negócios

Administrador Windows

Analista ITIL (ServiceNow)

Especialista em Licenças SaaS

Administrador do Cloud Kubernetes

Arquiteto de Ferramentas em Nuvem

Desenvolvedor de Sistema Júnior

Gerente de Sourcing Estratégico de TI

Desenvolvedor ServiceNow

Analista de Operações Cloud

Desenvolvedor de Rede

Administrador de Banco de Dados SQL Postgress

Gerente de Processos de Operações em Nuvem

Administrador de Banco de Dados Microsoft SQL

Administrador de Infraestrutura em Nuvem

Os interessados podem se candidatar pelo link oficial.