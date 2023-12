KLB emociona público no segundo dia da Feira do Natal Solidário em Santo André

A Feira do Natal Solidário de Santo André chegou neste sábado (9) ao segundo dia e recebeu show do grupo KLB, fenômeno nos anos 2000 que emocionou o público no estacionamento do Paço Municipal. O trio levou ao palco sucessos como “A dor desse amor”, “A cada dez palavras”, “Minha timidez”, entre outros hits que agitaram os fãs.



Além do trio, o evento contou com outras apresentações ao longo do dia como DJ Rob Oliveira, Lucylla, Nuwance e Luca La Torre, com especial Jota Quest.



“A Feira do Natal Solidário une diversão, gastronomia e solidariedade. É uma oportunidade de fazer a diferença na vida de quem mais precisa e ainda curtir diversas atrações com toda a família”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

A programação termina neste domingo (10) com muita diversão e show de Rodrigo Teaser, com cover do Michael Jackson, às 20h. A festa estará aberta ao público a partir do meio-dia (veja a lista completa de atrações abaixo).

O evento, que tem ingresso solidário (2 kg de alimentos não perecíveis), conta com barracas de pastel, pizza, yakissoba, tempurá, bolinho japonês, lanche de pernil, hambúrguer gourmet, torresmo de rolo, batata frita, sorvete, churros, bolo natalino, artesanatos, e muitas outras variedades gastronômicas representadas por entidades sociais da cidade. Todo o valor arrecadado é exclusivamente para a manutenção das instituições. Já os alimentos são repassados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

A estrutura da Feira conta com 44 barracas e beer trucks com opções gastronômicas e também de bebidas – vale ressaltar que a praça de alimentação com mesas e cadeiras é coberta. Dispõe ainda de espaço kids, pet place, fábrica de Ursolinos e muito mais.

As atrações do Natal Solidário, que tiveram início no dia 1º de dezembro, já arrecadaram pouco mais de 6 toneladas de alimentos. O ‘solidômetro’, que faz a contagem das doações, bem como todas as informações referentes às atrações deste mês de dezembro pela cidade, estão no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Todo o montante arrecadado será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual conta com 123 entidades assistenciais cadastradas que auxiliam aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em paralelo à Feira do Natal Solidário seguirão na ativa as atrações do Paço Encantado, ao lado do espelho d’água, na esplanada dos três poderes andreenses. A estrutura de acesso gratuito permanecerá montada até dia 24, com carrossel, roda gigante, fábrica de bonecos de neve (mediante inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br; somente para crianças até 12 anos e moradoras de Santo André), árvore de Natal de 22 metros de altura, Ursolino gigante, neve artificial e praça de alimentação.

Outras atrações – A programação do Natal Solidário 2023 ainda conta com Trenó Natalino itinerante, que passará por todas as regiões da cidade até dia 23 (das 14h às 20h), com presença do Bom Velhinho, as noeletes e os elfos. Já no Parque Celso Daniel, também até o dia 23, estão montadas as estruturas da Vila de Natal e a Casa do Papai Noel, nas quais os visitantes podem tirar fotos e sentem-se transportados para a Lapônia.

O Natal Solidário 2023 é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.

Veja a programação completa das atrações deste domingo:

Domingo, 10 de dezembro

12h – DJ Rodrigo Silva

13h – Vanilla Bay

16h – Tony Coleman feat. Igor Prado

18h – Domenico Gato + Dj Kleber Barry (Energia na Véia – Energia 97 GM)

20h – Rodrigo Teaser com especial Michael Jackson

Serviço

Feira do Natal Solidário 2023

Local: Estacionamento do Paço Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Data: 10/12/23 (domingo)

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita/solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis