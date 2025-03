Kiko Porto vence prova em COTA e mantém liderança na VP Racing Sportscar Challenge

O Circuit of the Americas (COTA), em Austin, Texas, foi palco da segunda etapa da VP Racing Sportscar Challenge 2025, reunindo os principais talentos da categoria. Entre os destaques do fim de semana esteve o brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing), que venceu a primeira corrida da rodada dupla e manteve a liderança do campeonato, apesar de um abandono na segunda prova.

Guiando o Toyota GR Supra número 8 da Rafa Racing Team, Kiko mostrou um desempenho impressionante desde os treinos. O piloto pernambucano cravou os melhores tempos nos dois treinos livres e conquistou a pole position para as duas corridas, mostrando sua velocidade e consistência na pista americana.

No sábado (1), na primeira prova do fim de semana, Kiko largou na frente e não deu chances aos adversários. Com um ritmo avassalador, foi o único piloto da GSX a registrar volta mais rápida abaixo de 1min39s, abrindo uma vantagem confortável sobre o restante do grid. A superioridade foi tamanha que ele cruzou a linha de chegada com mais de 22 segundos de frente para o segundo colocado.

“Largar na pole sempre ajuda, mas o carro estava perfeito e conseguimos impor um ritmo muito forte do início ao fim. Foi uma vitória importante para o campeonato e para mostrar o potencial da equipe”, destacou Kiko Porto após a primeira corrida.

Ainda sábado, mais tarde, o roteiro parecia seguir o mesmo caminho. Kiko mais uma vez largou bem e impôs um ritmo imbatível, abrindo vantagem volta a volta. A vitória parecia encaminhada, mas a cinco minutos do fim, um problema mecânico interrompeu sua jornada e o forçou a abandonar a corrida.

“Infelizmente tive um problema que a equipe ainda está analisando. Foi uma pena, porque eu estava muito bem, abrindo mais de 14 segundos de vantagem. Mas são coisas que fazem parte do automobilismo”, lamentou o piloto.

Apesar do abandono na segunda corrida, Kiko Porto segue firme na liderança da temporada, somando 1270 pontos. O desempenho reforça o motivo pelo qual o brasileiro foi selecionado para integrar o programa de desenvolvimento de pilotos da Toyota Gazoo Racing, se consolidando como um dos grandes nomes das pistas.

A VP Racing Sportscar Challenge, que faz parte do calendário da IMSA (International Motor Sport Association), retorna entre os dias 4 e 6 de junho, no tradicional circuito de Mid-Ohio Sports Car Course, em Lexington, Ohio. Kiko Porto e sua equipe já se preparam para mais um desafio, de olho na manutenção da liderança do campeonato.