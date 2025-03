Kiko Porto conquista mais uma vitória na VP Racing Sportscar Challenge, agora em COTA

A segunda etapa da VP Racing Sportscar Challenge 2025 está em alta velocidade no Circuit of the Americas (COTA), em Austin, Texas, e o piloto brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) tem sido o grande nome da categoria GSX. O pernambucano, que já chamava atenção desde os treinos livres e depois de garantir a pole position para as duas corridas do fim de semana.

Porto começou com o pé direito a rodada dupla, ao vencer a primeira prova, disputada na manhã deste sábado (1), com mais de 20 segundo de vantagem para o segundo colocado. Por isso, ele não esconde a felicidade com mais essa conquista, sua terceira vitória em três corridas disputadas na temporada.

“Estou super feliz com mais essa vitória, mas ainda temos a segunda corrida hoje. Vamos com tudo para manter o ritmo”, afirmou o piloto, demonstrando confiança e determinação.

Integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Toyota Gazoo Racing, Kiko faz parte de um seleto grupo de talentos escolhidos pela montadora japonesa. Ao volante do Toyota GR Supra número 8, da equipe Rafa Racing Team. “Quero manter os 100% de aproveitamento. Estou focado e com muita vontade de continuar vencendo”, destacou.

A VP Racing Sportscar Challenge, que integra o calendário da IMSA (International Motor Sport Association), tem sua segunda corrida do fim de semana programada para às 20h (horário do Brasil) deste sábado. Kiko Porto, que já lidera a temporada, busca consolidar ainda mais sua posição no topo da categoria.

Os fãs do piloto pernambucano e todos os brasileiros podem acompanhar a emocionante disputa ao vivo pelo canal da IMSA no YouTube. Com um desempenho impecável até aqui, Kiko Porto não só representa o Brasil nas pistas internacionais, mas também inspira uma nova geração de talentos do automobilismo nacional.