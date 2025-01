Kiko Porto vence na abertura da VP Racing em Daytona

O Brasil foi muito bem representado neste fim de semana, na abertura da temporada 2025 da VP Racing Sportscar Challenge, disputada no circuito de Daytona, na Flórida. O pernambucano Kiko Porto (Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) mostrou seu talento e resiliência ao dominar os treinos e provas da categoria GSX, vencendo as duas corridas a bordo do Toyota GR Supra GT4 EVO2 número 8.

“Graças a Deus deu tudo certo, estou muito contente. Agradecer à equipe Rafa Racing, agradecer à Toyota por essa oportunidade e vamos para a próxima”, comentou Kiko Porto, logo após o pódio.

Ainda na sexta-feira (17), Kiko Porto deu o tom do que seria o fim de semana. Nas duas sessões de treinos livres, o piloto registrou os melhores tempos, entregando o seu “cartão de visitas” para a nova temporada. No sábado, foi além e cravou a pole position com um tempo de 1:55.064, cerca de 1,5 segundo mais rápido que o segundo colocado.

Na primeira corrida, também no sábado, Kiko Porto enfrentou desafios, mas contou com a sorte dos campeões. Apesar de largar na ponta, caiu momentaneamente para a segunda posição. No entanto, em uma virada emocionante, ultrapassou Steven Clemons, do carro 76, que enfrentou problemas na última curva, garantindo sua primeira vitória do ano.

O domingo trouxe condições climáticas adversas, com a pista molhada em Daytona após um temporal. Mesmo assim, Kiko Porto manteve a determinação. Apesar de ser penalizado com 10 segundos por um incidente na largada e depois mais 10 segundos por uma ultrapassagem em bandeira amarela, mostrou sua habilidade ao recuperar posições de forma impressionante. No final, cruzou a linha de chegada com uma vantagem suficiente sobre o segundo colocado, Jackson Lee, fechando o fim de semana com duas vitórias e 100% de aproveitamento.

“Acho que foi a corrida mais maluca da minha vida. Antes da largada a gente estava alinhando junto com o GT3, tentei ir para minha posição de largada, mas o segundo colocado pegou minha posição e não me devolveu. Então larguei na posição errada, mas levei 10 segundos de punição. Depois de cair para o quarto lugar na largada, fui para cima e consegui a primeira posição, abri os 10 segundos que precisava. Só que teve um carro da categoria LMP3 muito lento, ele freou e acabei passando ele. Infelizmente estava em Bandeira Amarela naquele setor e levei mais de 10 segundos, mas consegui abrir mais de 20 segundos no final e vencer. Vamos para a próxima em COTA, daqui a mais ou menos um mês”, explicou Kiko.

Agora, o piloto pernambucano se prepara para a próxima etapa da temporada, que será realizada entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Mais um desafio para Porto, que já começa a se consolidar como um dos grandes nomes brasileiros nas competições internacionais de automobilismo.

Com atuações como as deste fim de semana, Kiko Porto reforça que tem todos os ingredientes para representar muito bem Pernambuco e o Brasil com talento e determinação.