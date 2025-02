Kiko Porto é o novo integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Toyota

O piloto Brasileiro Kiko Porto começou 2025 em grande estilo. Na primeira etapa da VP Racing Sportscar Challenge, realizada em janeiro no circuito de Daytona, na Flórida, Kiko protagonizou um fim de semana impecável. A bordo do Toyota GR Supra GT4 EVO2, o brasileiro fez os melhores tempos nos treinos, garantiu a pole position e venceu as duas corridas da etapa, consolidando-se como um dos principais destaques da categoria que faz parte da IMSA.

Mas as boas notícias não pararam por aí. Esta semana, Kiko Porto foi anunciado como novo integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Toyota Gazoo Racing, um seleto grupo de talentos escolhidos pela montadora japonesa. Este é um importante passo na carreira do brasileiro, que agora passa a defender as cores de uma das marcas mais vitoriosas do automobilismo mundial.

“Estou muito feliz por fazer parte de um programa tão renomado. É um sonho representar uma equipe com tanta história e vitórias no automobilismo. Esse reconhecimento me motiva ainda mais para seguir evoluindo na pista”, celebrou o pernambucano.

Com um histórico sólido nos monopostos e sucesso recente no Lamborghini Super Trofeo North America, Kiko Porto continua a expandir sua trajetória internacional. A Toyota, que acumula conquistas no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), múltiplas vitórias nas 24 Horas de Le Mans e presença marcante na Fórmula 1 e no Rally Dakar, agora deposita confiança no jovem, que nasceu no Recife.

“A Toyota Gazoo Racing é sinônimo de excelência e performance. Fazer parte desse time é a realização de um grande objetivo da minha carreira”, destacou Kiko.

Nos Estados Unidos, a força da Toyota também se reflete na NASCAR e no desenvolvimento de jovens talentos em categorias como a USF Pro Championships. Com a chegada de Kiko Porto ao programa, a conexão entre o Brasil e a Toyota se fortalece, abrindo ainda mais portas para o pernambucano no cenário internacional.

“Meu foco agora é manter o alto desempenho e mostrar que posso continuar representando bem a Toyota e o Brasil. Defender a Rafa Racing nesta temporada será uma grande responsabilidade, e estou pronto para o desafio”, afirmou o piloto, que se mantém focado na VP Racing Sportscar Challenge.

A temporada 2025 promete ser marcante para Kiko Porto, que já desponta como uma das grandes apostas ao título da VP Racing Sportscar Challenge. A próxima etapa está marcada para os dias 28 de fevereiro a 1º de março no Circuit Of The Americas, no Texas. A expectativa é alta, e Kiko segue determinado a entregar resultados que reafirmem seu lugar entre os principais talentos do automobilismo internacional.