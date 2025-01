Kiko Porto confirma a pole em Daytona na abertura da VP Racing Sportscar Challenge

Fim de semana de abertura da temporada 2025 da VP Racing Sportscar Challenge, realizada na pista de Daytona, na Flórida, Estados Unidos. O brasileiro Kiko Porto (Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) está tendo uma grande atuação em sua estreia. Na disputa da categoria GSX a bordo do Toyota GR Supra GT4 EVO2 número 8, Kiko tem se destacado desde os treinos iniciais e vai largar na pole position da primeira corrida.

Após dominar as duas sessões de treinos livres na sexta-feira (17), Kiko voltou à pista neste sábado (18) com o objetivo de consolidar sua performance no treino de classificação. E não decepcionou: com o tempo de 1:55.064, o pernambucano garantiu a pole position, com uma vantagem expressiva de 1.495 segundos sobre o segundo colocado, mesmo com a pista úmida. A excelente atuação reafirma a força do trabalho em equipe da Rafa Racing.



“Primeiro quali da VP Challenge com a Pole Position. Estou muito contente. Realmente a equipe me deu uma caranga de respeito. Pista úmida, metade seca, metade molhada, com os pneus slicks, então foi bem desafiador, mas graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a tanta gente envolvida, a minha equipe, todos os preparadores físicos, família, tanta gente que eu tenho que agradecer, que até me faltam palavras, mas agora vamos focar para a corrida. A gente só começou um trabalho e a gente precisa finalizar agora. Vamos para cima!”, comentou Kiko Porto.

A VP Racing Sportscar Challenge reúne 35 carros no grid, somando as categorias GSX, P3 e GTDX. Na corrida 1, prevista para este sábado às 14h no horário local (16h em Brasília), Kiko tentará não apenas a vitória, mas também assegurar a melhor volta, o que lhe dará a pole position para a segunda prova. O desafio continua no domingo (19), com a corrida final começando às 13h20 na Flórida (15h20 no Brasil).